Kilenc éve küzdött meg Mohács a rekordárral - Szerencsére nem a folyó győzött

Kilenc éve annak, hogy a valaha mért egyik legnagyobb árhullám söpört végig a Dunán. Mohácson, Dunaszekcsőn és Bárban összességében több ezren vettek részt a védekezésben. Sikerrel: emberéletben nem esett kár.



A Duna mentén lakók számára szinte természetes, hogy két-háromévente egy-egy nagyobb ár vonul le a folyón, kilenc éve mégis mindenki aggodalommal figyelte az egyre nagyobb méreteket öltő, vészt jósló vízszint-emelkedést.



A védekezési munkálatok jól szervezetten és főleg időben elkezdődtek, sétagaloppról azonban szó sem volt. A helyi lakosok mellett önkéntesek, polgárőrök, katonák, rendőrök, katasztrófavédők és a vízügyi szakemberek is kivették a részüket a feladatokból, összességében több ezren dolgoztak a gátak erősítésén.



A legkritikusabb helyzet Dunaszekcsőn alakult ki, ahol a falut nem védi töltés. A homokzsákból emelt gátakat még a tetőzést megelőző éjszaka is magasították. Végül sikerrel jártak, a folyó nem öntötte el a veszélyeztetett utcákat, házakat.



A Duna Dunaszekcsőnél 977 centiméteres vízállással tetőzött, Mohácson 964 centimétert mértek. Ez a valaha volt egyik legnagyobb áradásnak bizonyult.

Városunknál a védművek remekül vizsgáztak, a tetőzés nagyjából másfél méterrel a meglévő gátak magassági szintje alatt következett be.

A városi szennyvíz-végátemelő előtt a felszín alatt áramló víz kimosta a földet az úttest, a járda, a szomszédos ingatlan és a különböző közművezetékek alól is. Ennek következtében károsodott a szennyvizet a városi végátemelőbe juttató szennyvízcsatorna is. Az anyagi kár több százmillió forint volt, az árvíz nyomainak eltüntetésével néhány hónapja végeztek a szakemberek, a megsérült, lakhatatlanná vált ház átépítésén pedig még mindig dolgoznak.





A legfontosabb azonban, hogy emberéletben sehol nem esett kár.





- Példásan teljesített az ország az árvízi védekezés idején - mondta Orbán Viktor kormányfő a tetőzés után tett látogatásakor Mohácson. - A sikerhez három dologra volt szükség, összefogásra, jó szervezésre és szakértelemre. Mohácsot is sikerült megvédeni, két családot kellett csak kitelepíteni, és a beszakadt közműrészt is sikerült kiváltani. Túl vagyunk a nehezén, a nagy víz elhagyta az országot. Az árvíz Magyarországon emberéletet nem követelt, és komoly sérülés sem történt - összegzett a kormányfő.

Orbán Viktor ezt követően mindenkinek megköszönte a munkát, aki a védekezésben részt vett, akár zsákokat pakolt a gáton, akár zsíros kenyeret vitt a gáton dolgozóknak.