Kiállítással tisztelegnek az Anyák Megmentője előtt

Vándorkiállítás nyílt pénteken Semmelweis Ignác (1818-1865) orvos, az anyák megmentője születésének 200. évfordulója alkalmából a pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) természettudományi osztályán.

A múzeum sajtóosztályának közlése szerint az orvos születésének évfordulója alkalmából a 2018-as évet a magyar kormány Semmelweis-emlékévvé nyilvánította.

Az ünnepségsorozat részeként a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum egy vándorkiállítással tiszteleg az anyák millióit a gyermekágyi láztól megóvó névadója emléke előtt. Walterné Müller Judit, a JPM igazgatóhelyettese a megnyitón közölte: az impozáns vándorkiállítás elsőként Pécsett látható. Az emlékév keretében pedig országszerte konferenciák, programok és kiállítások emlékeztetnek Semmelweis életművének előremutató voltára. A tárlatot megnyitó Magyar László András, a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumának igazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy számos nagy jelentőségű magyar tudóssal szemben

Semmelweis Ignác neve a szakmáján kívül is ismert, személye világhírű, s tevékenysége valóban korszakos volt az orvostudomány történetében. Semmelweis Ignác bizonyította be először, hogy a bomlott szerves anyag fertőz - érzékeltette a magyar orvos felfedezésének jelentőségét, majd megjegyezte: mindezt még azelőtt tette, hogy a bakterológia és a virológia megjelent volna színen. Semmelweis Ignác nyitotta meg kaput a sebészet 19-20. századi diadalútja előtt - hangoztatta Magyar László András, akinek ismertetése szerint a "nem nagy, de rendkívül informatív" vándorkiállítás Semmelweis Ignác munkásságát, életútját és utóéletét mutatja be.

Az életmű ismert darabjai mellett a kiállításon megtekinthetőek olyan Semmelweishez köthető kéziratok, családi iratok is, amelyeket eddig még nem láthatott a nagyközönség. A tudós személyes használati tárgyain kívül a családi fényképtár egyes darabjai segítenek megismerni a magyarországi német polgárság életét élő orvos mindennapjait - olvasható a JPM MTI-hez eljuttatott írásos összegzésében. Őri László (Fidesz-KDNP), Pécs kultúráért felelős alpolgármestere, azt mondta: a 19. századi orvos tudományos eredményeit az "élet minden területén dolgozók is ismerik", korát megelőző kutatásaival vált az orvostudomány egyik legnagyobb személyiségévé.

Szavai szerint Semmelweis Ignác jelleme és munkássága a tudás és lelkiismeret fogalmaival írható le leghívebben. A vándorkiállítás november közepéig látható a baranyai megyeszékhelyen, azt követően pedig Veszprémben és Szentesen tervezik bemutatni a tárlatot.