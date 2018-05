Ki viszi haza Tikát, a kicsit visszahúzódó, de nagyon hálás tacskót? - Videó!

Kutyás társkereső-sorozatunk - amelyben a Misina Természet és Állatvédő Egyesület menhelyén várakozó kutyák közül mutatunk be néhányat, ezzel is segítve, hogy mielőbb egymásra találhassanak leendő gazdijukkal - nyolcadik részében Tikát, a négyéves tacskót mutatjuk be.



Tika egy 2014-es születésű ivartalanított kan tacskó, akit Pécsett találtak februárban. Elsőre kicsit bizonytalan és visszahúzódó, de egy kis kedvességgel és simogatással hamar megszokja az embert és nagyon hálás lesz. Valószínűleg nem bántak vele túl jól megtalálása előtt, ezért félősebb.

Felemelni és hirtelen mozdulatokkal felé nyúlni nem ajánlott , mert a kutya ilyenkor védekezni kezd, megpróbál elfutni az emberek elől. Így mindenképp egy olyan gazdi vigye el őt, aki kellő figyelmet tud rá fordítani, gyerekeknek nem ajánlott.

Más kutyákkal jól kijön, udvarban vagy házban is nagyon jól érezné magát, ahol biztos, nyugodt helye lehet. A kutya megkapta a kötelező oltásokat, mikrochippel is rendelkezik. Jutalomfalattal jól motiválható, sok mindenre megtanítható , mert okos kiskutya.

Örökbe fogadni minden nap reggel nyolc és délután négy óra között lehet. Ha valaki csak kutyát szeretne sétáltatni, reggel kilenc és dél között, valamint fél kettő és fél négy között várják a menhelyen.