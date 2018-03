Ki viszi haza Szambát, a pörgős és tehetséges drótszőrű foxterriert? - Videó!

Kutyás társkereső-sorozatunk - amelyben a Misina Természet és Állatvédő Egyesület menhelyén várakozó kutyák közül mutatunk be néhányat, ezzel is segítve, hogy mielőbb egymásra találhassanak leendő gazdijukkal - ötödik részében Szambát, a kilencéves drótszőrű foxterriert mutatjuk be.



Ismét egy szuper hír! Kutyás társkereső-sorozatunk második részében bemutatott Illés kutyát március 24-én fogadta örökbe egy kedves házaspár, így Bonita után már ő is jó helyre került. Így tovább!

Következzen Szamba! Ő tavaly nyáron került a menhelyre , jelenleg három másik kutya mellett él elválasztva egy kennelben, rögtön az állatmenhely elején, így elsőként örül a látogatóknak, mivel ő van legelöl a sorban. Mindig a farkát csóválva lép a kennelhez és várja a simogatást, sétáltatást és persze azt, hogy valaki elvigye őt is.

Itt érdeklődhet A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület címe: 7691 Pécs-Somogy, Pajtás u. 17.

E-mail: misina@t-online.hu és info@misina.hu. Postacím: 7601 Pécs Pf.: 116. Telefon/Fax.: 72/337-035 vagy 06-20-217-3653

Szamba egy 2009-es születésű ivartalanított kan kutyus, megkapta az oltásokat és a mikrochipet is. Energikus kiskutya, nagyon szeret sétálni és nagy érdeklődve tekint meg mindent maga körül. Ezt a fajta kutyát angol uralkodók róka kotorékozására tenyészették ki. Elég bátor, harcias és kicsi volt ahhoz, hogy beküldjék a rókalyukba, és megküzdjön a rókával. Manapság róka-patkányvadászaton alkalmazzák , de vaddisznóhajtáson is kitűnően megállja a helyét. Így ha valaki gyakran, akaratlanul is találkozik egérrel, esetleg patkánnyal háza körül, Szamba láttán biztosan menekülőre fogják majd a nem kívánt rágcsálók.









Szamba egyedüli kutyaként javasolt, a macskákkal nincs jóban, ezt látogatásunkkor is megmutatta. A kutyus idősebb kora ellenére eléggé fitt, a leendő gazdi mellett szívesen kirándulna és sétálna. A jutalomfalatot nagyon szereti, ezzel ösztönözni is lehet őt.