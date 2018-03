Ki viszi haza Stevie-t, a vidám, energiabomba staffordshire terrier keveréket? - Videó!

Kutyás társkereső-sorozatunk - amelyben a Misina Természet és Állatvédő Egyesület menhelyén várakozó kutyák közül mutatunk be néhányat, ezzel is segítve, hogy mielőbb egymásra találhassanak leendő gazdijukkal - negyedik részében Stevie-t, az ötéves staffordshire terrier-jellegű kutyát mutatjuk be.



Stevie egy nagyon különleges kiskutya, ugyanis mindkét szemére vak, ennek ellenére ismerős helyen nagyon jól tájékozódik. Januárban találták Pécsett, azóta várakozik a menhelyen. Ő egy 2013-as születésű, ivartalanított kan kutyus, megkapta az oltásokat és a mikrochipet is.

A kutyának egy türelmes, figyelmes gazdira van szüksége, akinek van elég ideje foglalkozni vele. Legjobban egy lakásban érezné magát, ahol hamar megszokhatja az új környezetet és gyorsan kiismerheti magát.

Mindenképpen egyedüli kutyának javasolják, és fontos, hogy legalább háromszor jöjjön el sétáltatni és ismerkedni a kutyával az, aki el szeretné vinni.

Itt érdeklődhet A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület címe: 7691 Pécs-Somogy, Pajtás u. 17.

E-mail: misina@t-online.hu és info@misina.hu. Postacím: 7601 Pécs Pf.: 116. Telefon/Fax.: 72/337-035 vagy 06-20-217-3653

Stevie bemutatkozik:











Nagyon kedves kutya, hamar meg lehet barátkozni vele. Szeret ugrálni is az emberekre, viszont ezt nem szabad engedni neki, mert hamar felpörög. Ha mégis előfordult, célszerű leguggolni mellé és pár simogatással megnyugtatni. Szeret sétálni és nagy érdeklődve figyel minden hangra és történésre.

Örökbe fogadni minden nap reggel nyolc és délután négy óra között lehet. Ha valaki csak kutyát szeretne sétáltatni, reggel kilenc és dél között, valamint fél kettő és fél négy között várják a menhelyen.