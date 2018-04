Ki viszi haza Nikolettet, az egyedül maradt, nagyon kedves husky hölgyet? - Videó!

Kutyás társkereső-sorozatunk - amelyben a Misina Természet és Állatvédő Egyesület menhelyén várakozó kutyák közül mutatunk be néhányat, ezzel is segítve, hogy mielőbb egymásra találhassanak leendő gazdijukkal - hatodik részében Nikolettet, a tizenhárom éves huskyt mutatjuk be.



Nikolett egy 2005-ös születésű husky , aki nagyon szeret sétálni. Néhány hónapja él a menhelyen, mert a gazdája kórházba került. Lakásban élt, így szobatiszta. Oltásait megkapta, mikrochippel is rendelkezik.

Más kutyákkal nyugodt és barátságos, s rendkívül emberközpontú . Idős kora miatt egyedüli kutyának, vagy egy másik idősebb kutya mellé ajánlják. Érdeklődő, egy kertben is biztosan jól érezné magát, de a lakásban is jó helye lenne. A huskyk kissé ferde szemeinek élénk és barátságos kifejezése a jó társ alkalmazkodó tulajdonságaira utal. Könnyen ragaszkodik, imádja a jutalomfalatokat és enni is nagyon szeret.

Itt érdeklődhet A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület címe: 7691 Pécs-Somogy, Pajtás u. 17. E-mail: [email protected] és [email protected] Postacím: 7601 Pécs Pf.: 116. Telefon/Fax.: 72/337-035 vagy 06-20-217-3653

















Nikolett egy nagyon kedves, hálás kutya, biztosan nagyon jól viselkedne utolsó éveiben az új gazdája mellett . A látogatók hamar meg is láthatják őt a menhelyen, mert rögtön az elején, a harmadik kennelben várakozik, másik három kutyus mellett.

Örökbe fogadni minden nap reggel nyolc és délután négy óra között lehet. Ha valaki csak kutyát szeretne sétáltatni, reggel kilenc és dél között, valamint fél kettő és fél négy között várják a menhelyen.