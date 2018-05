Ki viszi haza Micit, a fiatal, pörgős, zsemleszínű keverékkutyust?- Videó!

Kutyás társkereső-sorozatunk - amelyben a Misina Természet és Állatvédő Egyesület menhelyén várakozó kutyák közül mutatunk be néhányat, ezzel is segítve, hogy mielőbb egymásra találhassanak leendő gazdijukkal - hetedik részében Micit, a 2013-as születésű keverékkutyust mutatjuk be.



Mici egy ötéves keverékkutyus, akinek felmenői között agár lehetett. Nagyon eleven, mozgékony kutya, így aki örökbe szeretné fogadni, készüljön fel a sok sétára. Hamar megtalálhatják az érdeklődők, mert Mici a menhely elején lévő kennelek közül a negyedikben éldegél. Oltásait megkapta, mikrochippel is rendelkezik.

Hamar hozzászokik az adott környezethez, így lakásban, kertben egyaránt jól érezné magát. Mici szeret morogni és ugatni is, de ezeket a kommunikálás miatt teszi, embert nem bánt. A kutyákkal kicsit ellenséges, így egyedüliként ajánlott. A hangokra nagyon odafigyel, kutyaiskolában hamar ki lehet képeztetni.















Örökbe fogadni minden nap reggel nyolc és délután négy óra között lehet. Ha valaki csak kutyát szeretne sétáltatni, reggel kilenc és dél között, valamint fél kettő és fél négy között várják a menhelyen.