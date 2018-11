Két pécsi tanár, Nagy Mária és Simon Péter is Rátz Tanár Úr életműdíjat kapott

Nyolc tanár vehette át idén a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, amelyet minden évben kiemelkedő munkát végző, természettudományos tantárgyat tanító pedagógusok kaphatnak meg - közölték a szervezők szerdán.

A közlemény szerint az elismerést azok az 5-12. évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanító tanárok kaphatják meg, akik pályájukon országszerte különösen sokat tettek az oktatás ügyéért és kiemelkedően nagy hatással voltak diákjaik fejlődésére, későbbi szakmai karrierjére.



A Magyar Tudományos Akadémián tizennyolcadszorra átadott díjat idén a budapesti Táborné Vincze Mártának (matematika), a győri Csorba Ferencnek (matematika), a miskolci Zámborszky Ferencnek (fizika), a pécsi Simon Péternek (fizika), a budapesti Szántay Csabánénak (kémia), a pécsi Nagy Máriának (kémia), a budapesti Szászné Heszlényi Juditnak (biológia) és a berettyóújfalui Kurtán Mónikának (biológia) ítélték oda.



Az életműdíjban részesülő szakemberek az ország különböző pontjain található, eltérő adottságokkal, lehetőségekkel rendelkező iskolákban tanítanak. Életművükben azonban közös, hogy a reáltantárgyak oktatási színvonalának emeléséért dolgoznak, diákjaik sikeresen szerepelnek országos tudományos versenyeken, és az oktatás mellett gyakran tankönyvek, szakmai folyóiratok szerzői. A tehetséggondozás mellett törekednek a természettudományos tudást nemcsak a legjobbakkal, hanem valamennyi diákjukkal elsajátíttatni, és széles látókörű felnőtteket nevelni - olvasható a közleményben.



Az elismerést - a pénzjutalmat is biztosító - Ericsson Magyarország, Graphisoft SE és Richter Gedeon Nyrt. alapította 2000-ben, emléket állítva Rátz Lászlónak (1863-1930), aki a Fasori Gimnázium matematika-fizika szakos tanáraként több világhírű tudóst, így Neumann Jánost, Wigner Jenőt és Harsányi Jánost is elindította pályáján. A díjjal anyagilag és erkölcsileg is elismerik a tanári munkát, és példát mutatnak más gazdasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást.

A díjat - amelyben az elmúlt 18 évben összesen 136 pedagógus részesült - a három vállalat által alapított Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriuma ítéli oda - közölték.

Képünkön a pécsi díjazottak jobbról a második és harmadik helyen láthatók.