Két papot és három diakónust szentelt Udvardy György Pécsett a hétvégén

Június 16-án délelőtt Udvardy György pécsi megyéspüspök Fekete Zoltán és Lábár Tamás diakónusokat áldozópappá, Kárász Gábort, Kovács Józsefet és Molnár Eriket pedig szerpappá, diakónussá szentelte.



Közel harmincéves hagyomány, hogy a papszentelés előtti délután gyalogos zarándoklatot szerveznek a Pécsi Egyházmegye hívei. Ennek során Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra, majd Pécsre, a papszentelés ünnepére gyalogolnak a zarándokok, akik a megtett utat a szentelendőkért ajánlják fel. Az elmúlt években a cserkészek és a papnövendékek is rendszeres résztvevői ennek a zarándoklatnak, amelyet Udvardy György pécsi megyéspüspök vezet.

A főpásztor az indulás előtt kiemelte a papok felelősségteljes feladatát: „Szükséges, hogy legyen, aki hirdeti az Igét, ünnepli a szentségeket, a szegényekhez és a fiatalokhoz is fordul, azaz aki Isten életét teszi jelenvalóvá egyházmegyénkben. Azok a közösségek, ahol valamilyen okból alacsonyabb a lelkipásztori jelenlét, csupán néhány év alatt széthullhatnak. Imádkozzunk tehát a most szentelendőkért, hogy felelősséggel végezzék munkájukat, valamint imádkozzunk azért is, hogy mindig legyen utánpótlás a papságban."-kérte a püspök. A szentelendők nevét jelző szalagot idén is elhelyezték a kereszten, amely a zarándoklatot vezette. Püspökszentlászlón Udvardy György szentmisét mutatott be.

Szombaton délelőtt 10 órakor az ünnepi szentmisén a Pécsi Egyházmegye papjai és számos más meghívott lelkipásztor jelenlétében Udvardy György Kárász Gábort, Kovács Józsefet és Molnár Eriket szerpappá, Fekete Zoltánt és Lábár Tamást áldozópappá szentelte. A szentelendők a bemutatásuk után a teljes önátadás jelenként arcra borulva hallgatták a Mindenszentek litániáját, majd beöltözésüket követően a jelenlévő papság minden tagja kézrátétellel fogadta őket a hagyományok szerint.

A most szenteltek első újmisés áldását a főpásztor kérte, aki a szentmisén mondott homíliájában a szentírási részletben elhangzó esküről beszélt: „Az eskü, az ígéret kapcsolat, ahhoz tiszta beszéd szükséges. Az igenek legyenek igenek, a nemek pedig nemek. Ti meghallottátok Isten papságra hívó szavát, kimondjátok a csupán egyszer kimondható igent Isten hívására. Igent mondtatok arra, amit jónak gondoltok. Ti azt akarjátok, amit az Isten akar. Isten akarata az, hogy mi üdvözülhessünk. Jézus Krisztus az Atya megdicsőülése mellett döntött, és ebben az isteni igenben az egyház szándéka nyilvánul meg."

A főpásztor rendelkezése szerint a diakónusok Esztergomban fejezik be tanulmányaikat. Fekete Zoltán Szekszárdon folytatja lelkipásztori tevékenységét, Lábár Tamás Rómában folytatja egyháztörténelmi tanulmányait. A most szentelt áldozópapok újmiséiről hamarosan bővebben beszámolunk.