Keresztes Lóránt szerint eljött az irányváltás ideje az LMP-ben - Társelnök lenne

Az LMP pécsi önkormányzati képviselője, egyben a nemrég zárult választásokon parlamenti mandátumot szerző Keresztes László Lóránt bejelentette, indul a párt társelnöki posztjáért a május végén tartandó tisztújító ülésen. A politikustól egyebek mellett azt kérdeztük, hogy miért döntött úgy, hogy szeretne elnök lenni, s mit tud tenni a továbbiakban a pécsiek érdekében.



Hadházy Ákos még a választás éjszakáján jelentette be, hogy lemond az LMP társelnöki posztjáról, így adódott a lehetőség Keresztes Lóránt előtt, hogy induljon a pozícióért a május végén tartandó tisztújító kongresszuson (amelyen egyébként új országos elnökséget is választanak). A pécsi politikus érdeklődésünkre elárulta, hogy már 2016-ban sokan kapacitálták a pártból, hogy Schiffer András lemondása után legyen elnök, ám akkor még nem vállalta a jelöltséget. Azonban most elérkezettnek látja az időt.

- A mostani helyzetben úgy gondolom, hogy tudásom, tapasztalatom segíthet a pártnak abban, hogy a legfontosabb hiányosságait leküzdje. A választási eredmény is megmutatta, hogy vidéken még nincs kiépítve az LMP hálózata, ebben szeretnék előrelépést. Másrészt politikai szempontból tekintve világosabb, egyértelműbb, ha tetszik, radikálisabb politikára van szükség . Bele kell menni minden megosztó kérdésbe, a legégetőbb társadalmi és gazdasági kérdéseket is ki kell bontanunk, és nagyon világosan, egyértelműen kell fogalmaznunk.

Mint mondta, mindig is ezt az irányt vallotta a párton belül, s szerinte most jött el az ideje ennek az irányváltásnak az LMP-n belül .

A politikus alapvetően n emzeti érzelműnek tartja magát , ennek ellenére nem vall közös értékeket az önmagát szintén nemzeti-konzervatívnak valló Fidesz-KDNP-szövetséggel.

- A Fidesz csak hazudja magát nemzeti pártnak, nem nemzeti elkötelezettségű párt. A legfontosabb intézkedésével elárulja a nemzetet, ezért szerintem nemzetáruló politikát folytat. Olyan gazdasági döntéseket hoz, amelyekkel kiszolgáltatja az országot idegen érdekeknek, gondolok itt a paksi bővítésre vagy a Budapest-Belgrád vasútvonalra. Orbán Viktor és kormánya csak retorikájában nemzeti, az LMP az igazi nemzeti elkötelezettségű párt, hiszen meghaladjuk a jobb- és baloldali megosztottságot, másrészt patrióta gazdaságpolitikát folytatunk, főleg a kkv-k helyzetbe hozásán fáradozunk.

Keresztes úgy véli, hogy parlamenti képviselői mandátuma ellenére teljesen pécsi politikus marad, hamarosan megnyitja pécsi képviselői irodáját is . Alapvetően Pécsen fogja végezni a munkáját, bár természetesen a parlamenti üléseken részt vesz.