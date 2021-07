Képzőművészeti fesztivált rendeznek Pécsen

Kiállítások, szakmai beszélgetések, kreatív alkotóprogramok, művészeti piac és számos kísérőprogram várja a látogatókat július 15. és 18. között a LOKART képzőművészeti fesztiválon, Pécsen - közölték a szervezők az MTI-vel.

A szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) közleménye szerint a rendezvény ideje alatt a Pécsi Galériában és a Művészetek és Irodalom Háza Martyn Ferenc Galériájában rendezendő kiállításokon azok a helyi alkotók mutatkoznak be, akik korábban neveztek egy, a mozgás témájára kiírt művészeti pályázaton. A kiállítóterek a fesztivál ideje alatt este 10-ig tartanak nyitva.

A fődíjról és a kritikusok díjáról szakmai zsűri dönt.

A szakmai beszélgetéseken a közönség betekinthet a kortárs művészet és művészeti magazinok kulisszatitkaiba, szó lesz a kortárs képzőművészet fővárosi és vidéki dimenzióiról és a modern kori műgyűjtésről és műkereskedelemről.

A rendezvény ideje alatt Szentgróti Dávid látványfestést tart a pécsi belvárosban, míg az alkotás örömét változatos gyermek- és kézműves programokon a legfiatalabbak is megízlelhetik, megismerkedve a mozgás, a ritmus és képzőművészeti alkotások kapcsolatával - jelezték a kommünikében a szervezők.

A fesztiválon Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának elektronikus zenei műhelye is koncerten mutatkozik be, továbbá az érdeklődők különleges műalkotások közül is válogathatunk a rendezvény művészeti piacán. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ingyenes fesztivál a város nemzetközi szinten is rangos képzőművészeti életére hivatott felhívni a figyelmet. Fekete Valériát, a Zsök vizuális művészeti vezetőjét idézve a kommünikében megjegyezték: kiemelkedően sok, mintegy 150 művész él a városban. Itt az alkalom, hogy követve a korábbi Pécsi Galéria hagyományait, látványosan képviseljük és megmutassuk ezt - vélekedett a szakember.