Katonák szállták meg a Széchenyi teret, páncélozott szállító harcjármű áll a városháza előtt

Szombaton délelőtt a mit sem sejtő járókelők döbbenetére katonai járművekből álló konvoj hajtott be a Széchenyi térre, majd elfoglalták ideiglenes állomáshelyüket a téren és környékén. A Magyar Honvédelem Napja alkalmából tartanak bemutatót és programokat, egész délután.



Biztos vannak, akiknek katonakorukból ismerősek azoknak a járműveknek egyik-másika, amelyek szombaton délelőtt gördültek be az Aradi vértanúk útja felől a Széchenyi térre, szép (vagy éppen kevésbé szép) emlékeket felidézve.

Viszont az idők tényleg változnak, így már nem csak az orosz hadiipar gépcsodái állnak hadrendben a Magyar Honvédségben, a jó öreg BTR-ek mellett Mercedesek, Land Roverek is szolgálnak.



Mindezekből összesen nyolc darabot nézhetnek meg az érdeklődők a Széchenyi téren, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából (ezen a napon a dicsőséges 1849-es tavaszi hadjáratra emlékezünk,



A hivatalos program délután egy órakor kezdődik, a járműveket belülről is meg lehet tekinteni. Hagyományőrző lovas felvonulást is tartanak, a gyerekeket álcázó arcfestéssel várják, de lesz repülőgép-szimulátor, valamint lézerfegyveres lövészet is.