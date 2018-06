Június végén kezdik a PVSK-stadion bontását, szeptemberben már az építőké a pálya

Aki szeretne még egy utolsó pillantást vetni a PVSK stadionjára, annak érdemes a Verseny utca felé venni az irányt, ugyanis június végén elkezdik a létesítmény elbontását.

Még ebben a hónapban megjelennek a munkagépek a szakemberek a PVSK Verseny utcai stadionjában, hogy hozzákezdjenek a kijelölt építmények elbontásához, adta hírül a magyarepitok.hu.

A szakportál beszámolója szerint több mint húszezer köbméter földet és ezer köbméter vasbetonszerkezetet tüntet el a feladattal megbízott Bont-Tör Zrt.



A cég a stadion lelátóját és a földsáncot bontja el, továbbá a tereprendezéssel rendezett munkakörnyezetet alakít ki a további építkezéshez,



A munka június végén kezdődik, szeptemberre végeznek. Az elbontott anyagokat felhasználják az újjáépítésnél. Az újrahasznosítás részben úgy történik, hogy a darálás során keletkezett építőanyag alkalmas elemeit a későbbiekben - igény szerint - beépítik az új létesítménybe.



Az ódon stadion átépítése része annak a fejlesztési tervnek, amely a jövőre százéves klub mind a 12 szakosztályát érintik.



A Verseny utcai pályán egy nyolcszáz fős befogadóképességű, fedett lelátó, illetve két műfüves kispálya is épül.



Lényegesen jobb körülmények között készülhetnek majd az atléták is a felújítás előtt álló szabadtéri pályán, de a fejlesztés részeként egy fedett futófolyosót, illetve egy új létesítményt is felhúznak, amelyet a dzsúdósokkal közösen használnak majd. A fejlesztések keretében a labdarúgók számára munkacsarnok épül, és a régi, Verseny utcai PVSK-csarnokot is teljesen felújítják.



A kormány tavaly őszi döntése értelmében 2017 és 2019 között központi költségvetési forrásból összesen 4,6 milliárdos támogatást nyújt a PVSK sportinfrastruktúra-fejlesztéséhez. A beruházások nagy többsége 2019-re be is fejeződik. A terület tulajdoni rendezése is megtörténik: a MÁV és az állam tulajdonában lévő területet a klub részére kezelésbe adják.



Képünkön: így fest majd az új Verseny utcai létesítmény.