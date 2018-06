Június utolsó napjaiban is változékony lesz az idő

A hétvégén is marad a változékony idő: esőre, napsütésre is készülni kell. Ezzel együtt június utolsó napjaiban sem várható kánikula, július elsején pedig néhol 20 fokig sem melegszik a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken néhány órás napsütésre főként a délelőtti órákban lehet számítani. Sokfelé várható zápor, zivatar, illetve tartósabb eső. Felhőszakadás veszélye miatt péntekre Budapestre, Pest megyére, továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak felhőszakadás veszélye miatt. Emellett a szél élénk, a Nyugat-Dunántúlon és a Zempléni-hegység tágabb környezetében erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb hőmérséklet 23-29 fok között valószínű.



Szombaton napos idő várható, de a Duna-Tisza-közén előfordulhat helyenként záporeső. Nagy területen erős, helyenként viharos lesz a szél. A leghidegebb órákban 15-20 fok lehet. Napközben 21-27 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap, július elsején is napsütéses lesz az idő, északkeleten lehet néhol zápor és helyenként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet általában 9-15 fok között valószínű, a nappali maximumok 19-24 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.