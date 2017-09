Juhokkal és saját termékekkel készülnek az idei OMÉK-ra

Szeptember 20-24. között Budapesten rendezik meg a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK), melyen a Duna-Dráva Nemzeti Park is részt vesz.



A 78. OMÉK állatbemutatóján - a B pavilonban - cikta juhokkal jelenik meg a Duna-Dráva Nemzeti Park. Ez a juhfajta a török uralmat követő betelepítések nyomán érkező németajkú lakossággal került be hazánkba. Elsősorban Tolnában és Baranyában tenyésztették, a dél-dunántúli svábajkú falvak jellegzetes fajtájának tekinthető. A Nemzeti Park állománya 2000 óta Kisdorogon él, természetvédelmi területen, ahol biztosítják a fajfenntartást is. A cikta juhokat eredetileg évente kétszer nyírták, gyapját sokoldalúan hasznosították. Fajfenntartásuk fontos, hiszen ez a harmadik legelterjedtebb juhfajta Magyarországon.

Az A pavilonban, a Földművelésügyi Minisztérium standján, a nemzeti parki védjegyes termékek bemutatására és kóstolására lesz lehetőség, valamint a látogatók információkat kaphatnak az igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési kínálatáról, szolgáltatásairól is. A Nemzeti Park védjegyes termékei: szürkemarha szalámi és kolbász, medvehagymás ételek, mézek, szörpök, lekvárok, valamint busómaszkok és hagyományos fafaragások.

Aki a védjegyet magán viselő terméket emel le a polcról - azon túl, hogy hazavihet egy szeletet a régió ízeiből, zamatából, örökségéből, hagyományaiból - azt a jóleső érzést is magáénak tudhatja, hogy választásával közvetetten a természeti értékek fenntartásához járult hozzá.