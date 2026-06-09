Jubileumi gyalogos zarándoklat indul Püspökszentlászlóra

Egyházmegyénk több évtizede tartó hagyományai szerint a papszentelések időszakában, idén június 26-án, gyalogos zarándoklat indul Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra, melyet minden évben a papi- és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel.

A hivatások zarándoklatát 1992 óta rendezik meg, melyet Eckert József, a szekszárdi közösség néhai templomgondnoka kezdeményezett Ravasz Csaba pappá szentelését megelőzően. A helyi kezdeményezésként indult zarándoklat az évek során egyházmegyei szintű programmá nőtte ki magát, amelyet idén már 35. alkalommal rendeznek meg.

A zarándokok a mecseknádasdi Árpád-kori Szent István-kápolnánál találkoznak, majd Kovács József pécsi káplán vezetésével indulnak útnak 17.00 órakor Rékavár érintésével Püspökszentlászlóra, ahol a Mecsek sűrűjében található Szent László-templomban 20.00 órakor kezdődik a szentelendőkért felajánlott szentmise. A szentmisét idén Miklovics Attila újmisés szekszárdi káplán mutatja be. A liturgia után szeretetvendégségre hivatalosak a zarándokok, majd a gyalogos zarándoklat fakultatív éjszakai programként halad tovább Pécsre, a székesegyházba, a papszentelések helyszínére.

A papi hivatás kérdése különlegesen érzékeny téma napjainkban, amikor folyamatosan csökken az aktív korú papok és a papnövendékek száma, komoly kihívás elé állítva az egyetemes Egyházat és a hívek lelkipásztori ellátásáért felelős egyházmegyéket.

A meglévő hivatások megerősítése és új hivatások tisztázása miatt különösen is fontos, hogy kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába, ezért buzdítjuk a híveket a zarándoklaton való személyes részvételre és az imára. A zarándoklaton résztvevők az úton megtapasztalt élményeiket, leküzdött nehézségeiket is a hivatásokért ajánlják fel.

A szervezők kérik, hogy a résztvevők az aktuális időjárás szerinti öltözékről és a hazautazásról gondoskodni szíveskedjenek. A gyalogos zarándoklat távolsága kb. 8 km.