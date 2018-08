Jubilált a Gazdanapok: csaknem 25 ezren voltak kíváncsiak idén is a vásárra

Ebben az esztendőben jubileumához érkezett a Szentlőrinci Gazdanapok, huszonötödik alkalommal rendezték meg augusztus 10. és 12. között. Az időjárás kegyes volt, mind a kiállítókhoz, mind a vásárlátogatókhoz, ugyanis mind a három napon hét ágra sütött a nap.

A vásár életében az első mérföldkő az eltelt negyedszázad, amelynek során

megtöbbszöröződött a kiállítók száma.



Az idén első alkalommal meghirdetett, Partnerország nevet viselő, a Szentlőrinci Gazdanapok nemzetköziségét erősítő program keretében a vásár díszvendége Horvátország volt, ahonnan közel ötven kiállító - turisztikai szakemberek, helyi terméket előállítók, mezőgazdasági termelők - érkeztek, közülük többen a tengerparti településekről. Az országot is magas szintű delegáció képviselte. A vásár első napján a

magyar és horvát méhészeti egyesületek képviselői együttműködési megállapodást írtak alá.



A hagyományokhoz híven az első napon, az ünnepélyes megnyitót követően került sor a szakmai napra, ami egyben az agrár-szaktanácsadók akkreditált továbbképzése is volt.



Idén a precíziós gazdálkodás állt a fókuszában, e témakörben hangzottak el előadások, a kétnapos szántóföldi bemutató pedig lehetőséget teremtett a hallottak, gyakorlatban történő megtekintésére. Az agrárfórumon a gazdálkodók mindennapi tevékenységét érintő kérdések kerültek terítékre.



Idén az állattenyésztők szakmai napjával bővült a rendezvények sora, amelynek középpontjában a novemberben életbe lépő új állattenyésztési törvény, az új nemzeti

állattenyésztési stratégia állt.



- A generációváltás jegyében indítottuk útjára az új kezdeményezésünket, a Gazdanapok Ászai vetélkedőt, amelyet az Agro Naplóval közösen szerveztünk meg, s amelyet a felkészítő tanárok is végig figyelemmel kísértek a helyszínen, sikeres volt - emeli ki Pohl Marietta, a Szentlőrinci Gazdanapokat szervező Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány igazgatója. - A kiállítók körében is nagy népszerűségnek örvendett, közülük sokan ajánlottak fel különböző díjakat. A végeredmény nagyon szoros küzdelmet hozott a szentlőrinci Erzsébet utcai fiúk mindössze másfél ponttal előzték meg a második helyre befutó sellyei Krovafejek csapatát, akik egy szakmai kirándulással vigasztalódhatnak az Agrotec Kft. szentlőrinci telephelyén. Harmadik helyen a házigazdák másik együttese, az Elit Csigakommandó végzett, nyereményük egy osztálykirándulás a pécsbagotai Álmosvölgy hagyománőrző kalandparkba.

A fődíj a Vállalkozói Központ felajánlásában és szervezésében egy a Krk szigeten megrendezésre kerülő sonkafesztiválra és helyi termelők meglátogatására szóló kirándulás, az utazási költségeket a szaktárca és a DASZK állja. Számos értékes különdíj is kiosztásra került.

Ezek közül mindenkit érint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felajánlása, amelynek köszönhetően az összes versenyző és kísérőtanáraik részt vehetnek szeptember 20-án a II. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow mezőhegyesi rendezvényén. Szintén meghívta jövő év eleji rendezvényére az iskolák képviselőit az AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége.

De külön díjazták a kertész és borász szakmákat képviselő csapatokat, a

versenyben részt vevő lányokat, és a traktoros ügyességi pályát leggyorsabban teljesítő versenyzőt is. A szervezők tervei között szerepel, hogy jövőre országossá bővítik a versenyzők körét.



A nagy meleg ellenére is sokan keresték fel a vásárt, a látogatók száma idén is megközelítette a huszonötezret. Mind a horvát, mind a hazai kiállítók közül sokan éltek a lehetőséggel, s találkoztak a leendő partnereikkel, folytattak velük megbeszéléseket. A Horvátországból érkezettek is bíznak benne, hogy a későbbiekben ezek tényleges üzleti kapcsolatok kialakulásához is vezethetnek. A szakmai napokon is sokan vettek részt, amelyek közül az idén újra megrendezett állattenyésztéssel kapcsolatos rendezvény egy korábban keletkezett űrt töltött ki.



- Ma már egy napba nem sűríthetők be a szakmai programok az agráriumban

bekövetkező folyamatos változások miatt, legyen az a növénytermesztésben egyre

szélesebb körben elterjedő precíziós gazdálkodás, vagy az állattenyésztőket érintő új

stratégia, ami a génmegőrzéstől, a képzésen át, a hatóságok szerepén át mindent érint - hangsúlyozza Pohl Marietta. - Az agrárfórum pedig már szerves része a vásárnak, amelynek már évek óta állandó előadója a szakminisztérium helyettes államtitkára, dr. Mezei Dávid, akitől első kézből értesülhetnek az őket érintő változásokról a gazdálkodók, s kaphatnak választ a kérdéseikre.



A vásáron ebben az esztendőben 436 kiállító jelent meg, amelyek egyharmada a

mezőgazdasági gépek kereskedelmével, vagy azokhoz kapcsolódó tevékenységekkel,

szolgáltatásokkal foglalkozik.



- Az eltelt negyedszázad alatt jelentős fejlődésen ment át a Szentlőrinci Gazdanapok -

veszi át a szót Végh Gábor vásárigazgató, aki csaknem az első pillanattól részese annak a megszervezésének.

- Az évek során egyre több a mezőgazdasághoz, a vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalkozás tartotta fontosnak, hogy megjelenjen a vásáron.



Az élelmiszeripar például ma már a legnagyobb cégtől az egyéni vállalkozásokig

képviselteti magát. E mellett a hagyományos mezőgazdasági ágazatok - állattenyésztés, növénytermesztés - mellett megjelentek a pénzintézetek, a pályázatírással és tanácsadással foglalkozó cégek, az érdekképviseletek is. Új színfolt volt a szántóföldi bemutató megrendezése is, ami mára már két napon át várja az érdeklődőket.

Kitért arra is, hogy a gazdasági haszonállatok mellett az első pillanattól kezdve a kisállattartók - nyulászok, galambászok, díszmadárral és díszbaromfival foglalkozók - is megjelentek a vásáron, az utóbbi néhány évben pedig már az őshonos állatok is egy külön udvarban kerülnek bemutatásra.



- A legfontosabb célunk, hogy az elkövetkezendő években is a Szentlőrinci Gazdanapok

megőrizze szakmaiságát, az agrárium egyik bemutatkozási lehetősége maradjon,

szolidan ötvözve egyfajta fesztivál jelleggel - ad hangot a jövőbeli elképzeléseknek a

vásárigazgató.



A huszonöt év alatt a kiállítók száma megsokszorozódott, idén is több új érkezett, s mind nagyobb területet foglalnak el a hazai termék előállítók. Az infrastrukturális fejlesztések eredményeként pedig egyre közelebb kerültek az egyes rendezvények. Míg korábban a szakiskola tornaterme, majd a szomszédban lévő művelődési ház adott helyet a konferenciáknak, az agrárfórumnak, ma már ezeknek a vásár közvetlen

szomszédságában található Kistermelők Háza a helyszíne.