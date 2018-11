Jövőre február utolsó napján kezdődik a busójárás, de már zajlanak az előkészületek

Bár még több mint három hónap van hátra a busójárás kezdetéig, a háttérben javában zajlanak az előkészületek. Az árushelyek mind egy szálig elkeltek, s a programok szervezése is elkezdődött.

Jövőre a korábbi esztendőkben megszokottakhoz képest (tavaly például február nyolcadika volt a kezdés napja) pár héttel később, február 28-án indul a busójárás.



A télűző népszokás időpontja természetesen nem hasra ütéssel dől el, a tavaszi napfordulót követő első holdtölte dátuma határozza meg, a húsvéttól visszafelé számított hetedik vasárnap farsangvasárnap, ami a mindig csütörtökön kezdődő, s kedden befejeződő busójárás tetőpontja.



Ebből adódóan 2019-ben február huszonnyolcadikára esik a kezdőnap.



Egyébként ez az időpont ugyan nem számít rendkívülinek, de arra is voltak már példák, hogy januárban kezdődött a télűzés, igaz, nem éppen sokszor: az utóbbi száz évben mindössze kétszer, legutóbb 2007-ben. Akkor január utolsó napjára esett a busójárás első napja.



Bár azt egyelőre természetesen nem tudni, milyen lesz akkor az időjárás, de a mostani tavasz dacára sem kizárt, hogy a busóknak nagyon bele kell majd „húzniuk", mivel február végén akár még fagyos is lehet az időjárás.



Az előkészületek természetesen javában zajlanak.



Tekintettel arra, hogy esztendőről-esztendőre nő az érdeklődés a busójárás iránt, egyre többen érkeznek az eseményre, már idén is több olyan változtatást is végrehajtottak, amelyek azt a célt szolgálták, hogy elkerüljék, hogy egy-egy időpontban egy helyre koncentrálódjon a tömeg. Ezt megelőzendő a Széchenyi tér, a Deák tér és a Busóudvar mellett a Szerb templom udvarán is felállítottak szabadtéri színpadot, ahol a többi helyszínhez hasonlóan LED-falon is lehetett követni az eseményeket, ez jövőre is így lesz.



Ugyancsak az újdonságok közé volt sorolható, hogy az étel- és italárusok a Deák tér és a Széchenyi iskola udvarán kívül a Szentháromság utca Kígyó és Jókai utca közötti szakaszát is elfoglalhatják, még több (a korábbi 320-al szemben 390) árusnak szorítottak helyet.



A kézműves és népművészeti portékát kínálóknak is több helyet kaptak, a Dózsa György utcát a Tompa Mihály utcáig foglalhatták el, valamint a Vörösmarty utca egy részét is.



Az árusok jelentkezési határideje már lejárt, a helyek mind egy szálig elkeltek, újabbakat már csak akkor tud fogadni az önkormányzat, ha valaki eláll a szándékától vagy nem fizeti meg november végéig a bérleti díjat.