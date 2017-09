Jótékonysági kutyás futást szerveznek a Plázánál

A Pécs Pláza hagyományteremtő céllal, az Állatok Világnapja alkalmából 2017. október 7-én, szombaton rendezi meg az első Pécs Plaza - Fressnapf „KUTYÁS FUTÁS" futóversenyét, amin a gazdik és kutyák együtt indulhatnak.

A futóverseny jótékony célt szolgál: a nevezési díjakból befolyt teljes összeggel a Misina Állatmenhelyet fogják támogatni.

A kutya nélkül indulók is részt vehetnek, mert ezzel is támogatják a kezdeményezést és a Misinát is.

A verseny két távon fog zajlani, félpályás útlezárás, rövid idejű forgalomkorlátozás mellett.

Az esemény biztosításában a Rendőrség mellett a Baranya Megyei Motorkerékpáros Polgárőr Egyesület önkéntesei fognak részt venni.

További információk: http://pecsplaza.hu/pecs-plaza-fressnapf-kutyas-futas-2017-oktober-07-szombat/