Jön az ötödik Dunamenti Halfesztivál Mohácson, újra messzire száll az illata

Szombaton ismét a halételek csodálatos illata lengi majd be a mohácsi belvárost. Az eseményen egy helyen kóstolható végig számos, a Duna mentén ismert módon elkészített halétel - ilyen sehol másutt nincs az országban. A halfesztivált kulturális programok és finom borok is színesítik. A színpadon a magyarországi német nemzetiségi kultúra képviselői mellett Ausztriából érkező fellépők is bemutatkoznak.

Hat esztendeje rendezte meg első saját fesztiválját, a Dunamenti Halfesztivált a Mohácsi Német Önkormányzat, amelyen a Duna mentén készített, hagyományos halételeket kívánták bemutatni.

Ahogy ők fogalmaztak, "nekünk, mohácsi sváboknak - és azt gondoljuk a város többi nemzetiségének is - szívügyünk az igazi dunai halászlé, illetve minden Duna menti halétel".

Azt is a kezdetek óta hangsúlyozták, nem szeretnének semmiféle vetélkedésbe kezdeni a bajai halfőzővel, hiszen ott a helyi, azaz a bajai halászléről szól a program.

A mohácsi fesztivál nevében pontosan azért szerepel, hogy „Dunamenti", mert nem csak Mohácsról, hanem ténylegesen a Duna mentéről, tehát Győrtől kezdődően egészen a Szerbiáig, Horvátországig terjedő szakaszról is érkeznek Mohácsra halfőző mesterek, akik a saját szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően készítik el az ételt.

Az elképzelés nagyon bejött, a hagyományból gyorsan hagyomány lett, az első alkalom után a másodikon és a harmadikon is rengetegen megfordultak. A mohácsiak mellett Pécsről, a megye és az ország más részeiből is sokan érkeztek.







Aki nem szeretne halat főzni, hanem csak egy jó halételt enne, az sem marad éhen, a fesztiválon lehetőség lesz különféle halételek megvásárlására is, - a korábbi tapasztalatok alapján - várhatóan megfizethető áron.

A helyszín Mohács belvárosa, a Szent János-, a Szentháromság-, a Jókai- és a Szabadság utca egy része, továbbá a Millenniumi Emlékmű környéke, itt alakítják ki a Sváb utcát, a Haludvart, a kis- és a nagyszínpadot, továbbá a Halpontot.

A rendezvény során számos helyi, környékbeli és külföldi együttes, énekes és tánccsoport ad ízelítőt a sváb kultúra sokszínűségéből. s természetesen lesz utcabál is.



A főzőverseny résztvevői körében keresik a legfinomabb mohácsi és a nem mohácsi jellegű halászlé készítőjét, az egyéb dunai halételek legügyesebb készítőjét.

Különdíjat kap a legjobbnak talál ifjú, 25 év alatti szakács, díjazzák a legszebben terített asztalt, valamint a legfinomabb házi tésztával tálalt halászlé készítőjét is.

Íme, a részletes program:

JÚLIUS 15. SZOMBAT

KIS SZÍNPAD (Millenniumi Emlékmű)

14:00-19:00 GYERMEKSAROK: kézműves foglalkozások, arcfestés, népi játékok, stb.

15:00-21:30 Kulturális programok

SZABADSÁG UTCA (JÓKAI U., SZENT JÁNOS U.)

11:00-21:00 őstermelői, kézműves, népművészeti vásár

15:00-17:00 regisztráció, főzőhelyek elfoglalása, tűztálca osztás

17:00- MEGNYITÓ, majd tűzgyújtás, főzés és vacsora

NAGY SZÍNPAD (Szentháromság-szobor)

13:00-17:00 Kulturális programok

17:00-17:30 MEGNYITÓ

17:30-20:00 Kulturális programok

20:00-21:00 Eredményhirdetés – főzőverseny

21:00-23:00 DIE JUNGEN ZELLBERGER koncert - Ausztria, Tirol

23:00-03:00 SEXTETT KAPELLE - utcabál

SVÁB UTCA (Sétáló utca Szentháromság-szobor felőli vége))

14:00-20:00 „SVÁB HAGYOMÁNYOK UTCÁJA” – avagy a sváb népművészeti, gasztronómiai értékek interaktív bemutatása

HALPONT (Jókai utca Szentháromság-szobor felőli vége)

11:00-21:00 Halpont - mohácsi halászlé, harcsapörkölt, sült hal stb.



TÁRSPROGRAMOK:



KULTÚRKIKÖTŐ - Új helyszín!



14:00-17:00 kiállítások, szakmai előadások

14:00-18:00 GYERMEKSAROK: kézműves foglalkozások, arcfestés, népi játékok, stb.



Szent János Hotel - interaktív játékok, pálinkakóstoló, halkülönlegességek



Sétahajókázás a Mohács I. katamaránnal