Jön a szezonzáró: akár ezer motoros is összegyűlhet szombaton a Széchenyi téren

Szezonzáró Motoros Gurulásra várják szombaton a pécsi vasparipásokat, fél kettőkor érkeznek meg a Széchenyi térre.

Ismét a férfias erőt és tekintélyt sugárzó csodamasinák szemléjére hívják a pécsieket szombaton, amikor ismét megrendezik a Szezonzáró Motoros Gurulást.



A rendezvény leglátványosabb pontja a Pécs belvárosán áthaladó közös gurulás, a motorosok várhatóan fél kettőre érkeznek meg a Széchenyi térre, ahol Őri László alpolgármester köszönti őket.



A szervezők célja, hogy felhívják a közlekedők figyelmét a motorosokra, különös tekintettel az őszi rossz látási viszonyokra.



Az elmúlt évek során az ország minden részéből, illetve még az országhatáron túlról is csatlakoztak motorosok a rendezvényhez, idén még a tavalyinál is több motor és motoros várható, akár ezren is lehetnek.