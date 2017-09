Jó szomszédi (v)iszony: amikor a lakótárs majdnem egy vödör vizet kap a nyakába

Számtalan rossz példát lehetne felhozni a társasházakban élő szomszédok nem éppen példaértékű egymás mellett élésére, ugyanakkor az nem gyakori, hogy a gyanútlan polgár egy vödör koszos vizet kap a nyakába - köszönhetően egy felső emeleten lakó szomszédjának. Olvasói panasz.



Egyik olvasónk kereste meg szerkesztőségünket nemrég, hogy egy négyemeletes társasház legfelső szintjén élő nyugdíjas hölgy naponta többször is koszos, büdös vízzel teli vödör tartalmát önti az utcára - sokszor alig pár centiméterrel kerülve el az arra igyekvő gyanútlan közlekedőket .

Mint panaszolta, többször is megkérdezték már a hölgyet, hogy miért is cselekszik ekképp, a válasz azonban nem elégítette ki a lakótársakat. Az idős hölgy szerint a házzal szemben lévő fát locsolja... A bökkenő csak az, hogy nem csupán a nyári kánikulában szabadul meg a hölgy a nem kívánt terméktől, hanem más évszakban és esőzések alkalmával is, ráadásul a kiöntött víz jelentős része a járdán - rosszabb esetben az arra járók nyakában - köt ki, maró foltokat hagyva a flaszteren .

Ezt még az idős hölgy nagy ritkán látott családtagjai is megunták, a szomszédok szerint ugyanis azt tervezik, hogy szociális otthonban szállásolják el a rokont, miután több betegségben is - például demenciában - szenved, így pedig elég veszélyes nemcsak saját magára, hanem környezetére is ahhoz, hogy egyedül éljen egy társasházban. (Az már szinte mellékes szál, hogy lakótársai szerint hosszú ideje nem fizeti a közüzemi számlákat és a közös költséget sem .)

Nagy Emil, a Baranya megyei Lakásszövetkezetek elnöke szerint az első szempont, hogy mi található a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ). Másrészt létezik egy olyan önkormányzati rendelet a köztisztasággal kapcsolatban, ami szabályozza az ilyen jellegű problémákat .

- Abban a rendeletben például az is szerepel, hogy ablakból nem lehet kiönteni felmosóvizet vagy egyéb büdös dolgot . Emellett a közös képviselőnek fel kellene szólítania az illetőt egy tértivevényes levélben, hogy hagyja abba ezt a tevékenységét, s figyelmeztetnie arra, hogy ha nem hajlandó erre, akkor jogi útra tereli az ügyet az önkormányzati hatósági osztályának segítségével . Én ezt javaslom - mondta a szakember.

Képünk illusztráció.