Javulnak a szociális szolgáltatások Komló környékén

A szociális területen dolgozók munkakörülményeit és az ellátásokat igénybe vevők helyzetét egyaránt javítja egy most induló, 21 települést érintő európai uniós fejlesztési program. A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös projektje az infrastruktúra fejlesztését és új, eddig hiányzó szolgáltatások elindítását is tartalmazza.



Több mint harmincezer ember szociális és gyermekjóléti ellátásáért felelősek a komlói térségben működő szociális szervezetek. Az összesen 21 érintett település többsége az országos átlagnál rosszabb gazdasági helyzetben van, ahol a munkanélküliség és az elöregedés mellett a közlekedési nehézségek is komoly problémát jelentenek. Ezért kiemelt fontosságú feladat, hogy a rászorulók helyben, megfelelő körülmények között tudjanak hozzáférni a számukra szükséges szociális szolgáltatásokhoz.

Ezt a célt szolgálja a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat TOP-4.2.1-15-BA1-2016-004 kódszámú közös projektje, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 150 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásából valósul meg a következő egy évben. Az ellátórendszer körülményeinek javítása mellett több új szolgáltatást - például a demenciában szenvedő idősek nappali ellátását vagy a szenvedélybetegek közösségi programját - is elindítanak a térségben.

A projekt legfontosabb eleme az infrastruktúra fejlesztése. Minden érintett településen önálló ügyfélszolgálati irodákat alakítanak ki az önkormányzatok által biztosított helyiségekben, ahol megfelelő körülmények között, a legtöbb helyszínen akadálymentesítve tudják fogadni a rászorulókat.

Bővül a központ is: a folyamatosan növekvő létszámú házi segítségnyújtó szolgálat új irodát kap Komlón. Az építkezések mellett hangsúlyos az informatikai fejlesztés is. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamit a Szociális Szolgáltató Központ a napi munkát jelentősen megkönnyítő integrált informatikai rendszert kap, amelyet az ő speciális igényeiknek megfelelően fejlesztenek. Új számítógépek és bútorok beszerzésére is sor kerül a felújítandó vagy újonnan nyitott irodahelyiségekbe.

A program másik fele az új szolgáltatások beindításáról szól. A komlói „Arany Alkony" Idősek Klubjában az időskori szellemi leépüléssel küzdő betegeknek hoznak létre új ellátotti csoportot. A szükséges átalakítások és eszközbeszerzések után a demenciával küzdő igénybe vevők helyben meg tudják kapni azt a speciális segítséget, amire az ő állapotukban szükség van. További újdonság lesz a szenvedélybetegek közösségi ellátására alkalmas helyiség kialakítása Komlón. Ennek „gazdája" az országosan is elismert INDIT Közalapítvány lesz, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek a függőségben szenvedők gyógyításában.