Januártól jöhet a 200 ezres minimálbér - Nagyobb szerepe lehet a védettségi igazolványnak

A Kormányinfón tájékoztatott a kormány legfrissebb döntéseiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A keddi kormányülésen a járványhelyzet aktuális állását vizsgálták.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a negyedik és az azt követő hullámok el fognak térni a mögöttünk hagyott eddig járványhullámoktól, ugyanis az oltás olyan eszköz, amelytől a védettség egyértelműen sokszorosára nő.

Ha az oltás működik, akkor Magyarország is működni fog. A kormány nem kívánja a lezárások politikáját fojtani, igaz az idősek veszélyezettsége most is nagy, ezért kifejezetten a 60 év felettieknek javasolják a harmadik oltást. Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb és legszabadabb országa - jelentette ki.

A napi adatokat ismertetve elmondta, 816 222-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 114-re, a gyógyultaké 779 250-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 6858. Kórházban 307 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen.

A kormány a veszélyhelyzet meghosszabbítását kéri január elsejéig - jelentette be.

Korábban már az alapvető alkotmányos jogok gyakorlását korlátozó szabályokat feloldottuk, tehát ma a veszélyhelyzet meghosszabbítása.

Semmilyen szabadságbeli korlátot nem jelent, többek között tüntetni is lehet, azt is látjuk, hogy ezeket a jogokat ma Magyarországon nem csupán lehet gyakorolni, hanem gyakorolják is és ez így van rendjén. Ugyanakkor a kormánynak az akcióképességre, a gyors reagálási képességre az ezt követő időszakban is szükség lesz.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy nem lesznek olyan magasok a számok. Hatmillió honfitársunk már be van oltva, ami jó jel. De továbbra is azt kérik, hogy aki még nem oltakozott tegye meg, illetve a 60 éven felüliek igényeljék a harmadik emlékeztető oltást is.

Zajlanak a tárgyalások a munkáltatókkal az oltások kötelezővé tételéről bizonyos ágazatokban, de konkrét döntés erről nincsen. Nem kizárt, hogy a védettségi igazolvány szerepe a jövőben nőhet - tette hozzá.

A 12 év alattiaknak ajánlott Pfizer oltásokból rendelni fog Magyarország.

A kormány értékelte a pápalátogatást is. Köszönetet mondtak a mintegy 20 ezer embernek, akik segítették, hogy az Eucharisztikus Kongresszus megvalósuljon.

A nemzeti konzultáció válaszadóinak 94 százaléka kiállt a 200 ezres minimálbér mellett.

A minimálbér emeléséről jelenleg is tárgyalnak. Szeretnék, ha január elsejére elérni a 200 ezer forintot.

Nagy eredmény lenne, ha sikerülne elérni a 200 ezer forintot. Ha sikerül elérni, akkor több lesz januártól itthon a minimálbér, mint Gyurcsány alatt az átlagbér - mutatott rá.

A szakmunkások minimálbér emelése is szóba került. Ha emelkedik a minimálbér, akkor emelkedik a garantált bérminimum is - mondta.

A kormány kész ezért akár költségvetési áldozatot is hozni - tette hozzá.

Bizakodásra adnak okot a III. negyedéves gazdasági adatok.

Ma 4,704 millióan dolgoznak, soha ennyi aktív munkavállaló nem volt még itthon, ezért a kabinet reméli, hogy az 5,5 százalékos növekedés meglesz.

Kérdésre válaszolva elmondta, a baloldal szégyene, hogy jelenleg is Gyurcsány Ferenc vezeti a baloldalt, miután 2010-ben csődbe vitte az országot.

Szintén kérdésre válaszolva elmondta, a The New York Times hibásan közölt cikke miatt, amelyben azt írták a pápa nem Budapesten, hanem Bukaresten volt is jól mutatja, hogy hiteltelen azaz állításuk mely szerint a kormány és Ferenc pápa között feszültség lett volna.

Azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok akár feles többséggel is megváltoztatnának kétharmados törvényeket úgy reagált, hogy az ellenzéki jelöltek úgy keresik Gyurcsány Ferenc kegyeit, hogy a lehető legképtelenebb állításokat fogalmazzák meg.