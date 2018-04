Izgalmas dzsesszkoncert lesz hétfő este a Kodályban

Benjamin Schmid osztrák hegedűművész ad dzsesszestet a Pannon Filharmonikus Zenekar (PFZ) szólistájaként hétfőn a pécsi Kodály Központban.



Az együttes MTI-nek eljuttatott közleménye szerint az osztrák művész nemcsak a klasszikus zenében rendelkezik kivételesen széles repertoárral, hanem dzsesszzenészként is elismert előadó.

A koncerten hegedűszólóval és big band kísérettel felcsendülő dzsessz örökzöldek mellett Benjamin Schmid egyik korábbi zenésztársa, Antoni Donchev pianista Ukufuduka című darabját is hallhatja majd a közönség - írták.A tájékoztató az est érdekességének nevezte, hogy a zenészek között foglal majd helyet a hegedűművész egyik tanítványa, a mindössze 27 esztendős Florian Willeitner, akinek egyik hegedűversenye is elhangzik majd a pécsi koncerten. A darabot 2015-ben Benjamin Schmid mutatta be - idézte fel az együttes.A PFZ kitért arra is, hogy ugyancsak április 23-án rendezi meg Londonban éves konferenciáját a Művészeti Menedzserek Nemzetközi Szövetsége (IAMA), amelyen immár teljes jogú tagként vesz részt a Pannon Filharmonikusok külügyi menedzsere, Balog Réka.Utóbbi jelentőségét úgy érzékeltették, hogy az IAMA-tagságnak köszönhetően "a PFZ a legnagyobb és legismertebb nemzetközi ügynökségekkel lesz képes még szorosabb viszonyt, hatékony együttműködést kialakítani a jövőben".