Ismét romlott a levegő minősége, Pécsett is kifogásoltnak minősítették

Három városban egészségtelennek, számos további településen - köztük Pécsen - kifogásoltnak minősítették a levegő minőségét a magas szálló por (PM10) koncentráció miatt.

A Tisztifőorvos Facebook-oldalán pénteken azt írták: a levegőhigiénés index alapján Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza levegőminősége egészségtelen. További tizenkét településen kifogásolt a levegő minősége. Ezek: Budapest, Eger, Kazincbarcika, Kecskemét, Pécs, Putnok, Sajószentpéter, Szolnok, Szombathely, Vác, Várpalota és Veszprém.



Kiemelték: a helyes fűtéssel sokat lehet tenni a levegőminőség javulásáért, a saját és a környezetében élők egészségének megóvásáért. A helyes fűtési módokról bővebb információt található a Fűts okosan! kampány oldalán: www.futsokosankampany.hu.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat is arra hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán, hogy "egyetlen háztartás kéménye is sok száz ember környezetét füstölheti be". Különösen a jelenlegi nyugodt, késő őszi időjárási helyzetben - tették hozzá.



A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKI a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória esetében rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát.