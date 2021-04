Ismét összefogott a lakóközösség, húsvéti díszek kerültek a kertvárosi panelház elé

A karácsonyi időszakban feldíszített fenyőfa csalt mosolyt az arra járók, valamint természetesen a Tildy Zoltán utca 51. címen található tízemeletes házban élők arcára. A lakóközösség nemrég ismét összefogott, és ezúttal húsvéti hangulatot varázsoltak az épület előtti részen. Az már kevésbé ad okot a vidámságra, hogy valakinek annyira megtetszett az egyik tojásfa, hogy az éj leple alatt hamar el is lopta.



Nem túlzás azt állítani, hogy a város egyik legjobb lakóközössége található a pécsi Tildy Zoltán utca 51-ben. A kertvárosi tízemeletes panelházban élők legutóbb advent idején fogtak össze, amikor gyerekek és felnőttek közösen díszítették fel az épület előtt álló fenyőfát. Az ötlet kezdeményezője, Nemeskéri Imréné akkor azt nyilatkozta lapunknak, a szomszédok szívesen csatlakoztak a közös munkához. Mint megtudtuk, rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a környéken lakóktól és az éppen arra járóktól is.

A közösség lelkesedése megmaradt, a kertvárosi ház előtti rész húsvétkor sem marad díszek nélkül. Nemeskéri Imréné a napokban azzal kereste fel szerkesztőségünket, hogy a szomszédok ezúttal is összefogtak, munkájuk eredményeként pedig színes tojásfákkal, fészekkel és két nagy nyuszival tették hangulatossá a területet.



Ahogy télen, ezúttal sem kellett győzködni a lakókat, a házban élők jelentős része - főleg a kisgyerekesek - első szóra csatlakoztak a közös munkához, amelyből a felnőttek és a gyerekek is kivették a részüket. Sőt, a kicsik egy apró dísszel is kedveskednek a házban élő harminckét családnak, a húsvéti hétvégén tehát mindenki talál egy kis ajándékot az ajtókilincsén.

A Tildy Zoltán utcai ház előtti rész, akárcsak télen, ismét látványosság lett, az arra járók többsége mosolyogva szemléli a húsvéti dekorációt. Akadnak olyanok is, akik kifejezetten emiatt tesznek egy sétát a tízemeletes épülethez.

Az ünnepi hangulatba kissé belerondít, de teljesen nem tudja elrontani, hogy az éjszaka leple alatt valaki galád módon ellopta az egyik díszes kis tojásfát.