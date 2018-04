Ismét narancsba borultak a pálmafák, kétharmados győzelmet aratott a nemzeti oldal

Este hét órakor lezárult a voksolás. A választásra jogosultak 68,13 százaléka, 5 365 511 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Baranya megyében 65,87 százalék volt a részvételi arány, 199 818-an szavaztak. Hargitai János, Hoppál Péter, Nagy Csaba győzött a választókerületében, a Fidesz-KDNP pedig vélhetően kétharmados győzelmet aratott.



Hoppál: sorskérdésről döntöttünk

Csizi Péter és Hoppál Péter Orbán Viktor kormányfő beszéde után tartott rövid beszámolót a Baranya megyében elért történelmi Fidesz-siker kapcsán.

Csizi Péter - akinek felszólalásakor pár száz szavazattal állt Mellár Tamás mögött, de listán minden bizonnyal mandátumot szerez - azt mondta, hogy Baranya 1. számú választókerületében a dolgok még nem értek véget, "tiszteljük a választást, szombaton még várlak titeket,akkor megtudjuk a végeredményt" - mondta az egybegyűlteknek.

Hoppál Péter mondhatni simán győzött a Baranya 2. számú kerületében.

- Magyarország győzött, a magyar emberek győztek - kezdte, amit nagy üdvrivalgás fogadott. Csizi Péterrel arra szövetkeztünk, hogy mi mindenkor a pécsi és a baranyai emberek érdekeit fogjuk képviselni, így lesz ez a következő négy évben is. Mivel a százalékos arány növekedett az elmúlt négy évhez képest, remélhetjük, hogy Péter egyéniben még nyerhet, ez még nem lefutott játszma.

Hoppál Péter emlékeztetett arra, hogy a Fidesznek a 2. választókerületben öt százalékkal sikerült erősítenie, ez mutatja, hogy Magyarország megőrzésében nagyon fontos munkát végeztek az elmúlt években. Ez kellő alázatot kíván és további kemény munkát igényel.

- Nem túlzás történelmi választásnak tartani a mostani népszavazást. Sorskérdésről, nemzetünk jövőjéről, identitásunkról, gyermekeink jövőjéről döntöttünk. A szavazatok azt mutatják, hogy ezt az irányt folytatnunk kell.



Íme a részeredmények:



1. választókerület - Pécs (76,77 százalékos feldolgozottság)

1. Mellár Tamás (Független) - 39,15 százalék, 15 462 szavazat

2. Csizi Péter (FIDESZ-KDNP) - 37,33 százalék, 14 743 szavazat

3. Fogarasi Gábor (JOBBIK) - 14,20 százalék, 5608 szavazat



2. választókerület - Pécs (71 százalék):



1. Hoppál Péter (FIDESZ-KDNP) - 41,74 százalék, 14 139 szavazat

2. Gyimesi Gábor (JOBBIK) - 21,93 százalék, 7429 szavazat

3. Nagy Ferenc (DK) - 19,99 százalék, 6771 szavazat

3. választókerület - Mohács (82,12 százalék)

1. Hargitai János (FIDESZ-KDNP) - 59,40 százalék, 20 451 szavazat

2. Szőcs Norbert (JOBBIK) - 22,68 százalék, 7808 szavazat

3. Lukács János (DK) - 8,50 százalék, 2928 szavazat

4. választókerület - Szigetvár (74,22 százalék)

1. Nagy Csaba (FIDESZ-KDNP) - 52,07 százalék, 15 669 szavazat

2. Vass Péter (MSZP-PÁRBESZÉD) - 23,96 százalék, 7210 szavazat

3. Andrics Aliz (JOBBIK) - 15,64 százalék, 4708 szavazat



Gyurcsány Ferencet még alelnöke is kinevette



Az egykori miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke kilenc órakor tartott sajtótájékoztatót Budapesten. A politikusnak ezúttal nem a számokkal akadt gondja - mint nemrég egy másik sajtóeseményen, ahol abba bonyolódott bele, melyik is a legnagyobb kétjegyű prímszám - hanem a szavakkal gyűlt meg a baja. Pedig nagyot akart mondani az egyik budapesti szavazókör előtt várakozó tömeg kapcsán, ám "kígyózó sor" helyett "kígyózó kígyókat" mondott. Ide kattintva megnézheti a videót a furcsa sajtótájékoztatóról, az ominózus rész 3.10-nél kezdődik.



Ezen nem csak az újságírók, hanem a Gyurcsány mellett álló Molnár Csaba, a párt alelnöke is jót derült.





Csizi örül, hogy sokan szavaztak



- A mai nap arról szólt, hogy megkérdeztük a választópolgárokat, akik elmondták a véleményüket - mondta Csizi Péter este nyolc óra körül. - Kíváncsian várom az eredményt. Az mindenképpen jó, hogy magas volt a részvétel, mert így sokan mondták el az álláspontjukat, s így alakul majd ki az ország véleménye - tette hozzá a Baranya 1-es választókerületben induló fideszes politikus.



Mellár eredményváróján jártunk



A Corso Hotelben tartja eredményváróját Mellár Tamás, valamint az őt támogató politikai erők ismert politikusai. Az ellenzéki jelölt munkatársunknak úgy nyilatkozott, a magas részvétel a demokrácia győzelme, vereség esetén pedig nem maradna a politikai pályán.

Szakács László, Puch László (jobbra) és Mellár Tamás (szemben) beszélgetve várja az eredményeket.

Nagyjából tizenöt-húszan várták az első eredményeket este hét órakor a Corso Hotel rendezvénytermében. A hangulat visszafogott volt, beszélgetéssel, némi borozgatással múlatták az időt. A baranyai 1-es választókerületben induló ellenzéki jelölt, Mellár Tamás mellett ott volt Szakács László, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) országgyűlési képviselője, valamint Puch László, a szocialisták egykori pénztárnoka is.

Mellár Tamás kérdésünkre elmondta, pozitívan értékeli a magas részvételi arányt, mint fogalmazott, „ez a demokrácia győzelme", akármilyen eredmény is születik. Úgy értékeli, a kampány során rengeteget dolgozott a segítőivel, sok emberrel találkozott, akik többsége változást akar.

Felvetésünkre, miszerint vereség esetén maradna-e a politikai pályán, egyértelmű nemmel válaszolt.



A részvételi arány 18.30 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 71,94 százalék, ami 147 237 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 63,55 százalék, ebben a megyében 332 743-an voksoltak.



A fővárosban a szavazók 72,75 százaléka, 990 587 választópolgár adta le szavazatát 18.30 óráig.



A korábbi parlamenti választásokon az utolsó részvételi adatot 17.30-kor tették közzé, 18.30-kor nem volt adatközlés.



A végleges nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Baranya megyében 65,87 százalékos volt a részvételi arány, ami azt jelenti, hogy 199 818 szavazó tette le a voksát.

Pécsen az 1. sz. választókerületben 54 430 voksoló jelent meg, ami 69,03 százalékos részvételt jelent. A 2. számú kerületben 50 279 állampolgár jelent meg az urnáknál fél hétig, ez 66,36 százalékos aránynak felel meg.

A mohácsi kerületben fél hétig 46 279 voksoló adta le szavazatát, ez 64,29 százalékos arányt jelent. A megye 4. sz. választókerülete, Szigetvár 63,35 százalékon áll, amit 48 830 szavazó „hozott össze".

Nehéz megmondani, mely pártok lesznek a magas részvétel nyertesei Az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában megszólaltatott két elemző nem vállalkozott becslésre arról, mely pártok lesznek a nyertesei a magas választási részvételnek.

Lánczi Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője arról beszélt: általános tapasztalat szerint érdemben nem módosít a pártok támogatottságának arányán az ilyen növekedés, mivel az leképezi a korábbi pártpreferencia-arányt.



Szerinte a Demokratikus Koalíció és az LMP aggódhat a magas részvétel miatt, "a tízszázalékos küszöböt pedig az MSZP-nek kell megugrania", de a jelek szerint sikerrel veszik ezt az akadályt.



Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője azoknak a pártoknak kell aggódniuk a magas részvételi arány miatt, amelyeknek jól körülhatárolható a szavazóbázisuk, tartalékuk azonban nincsen.



Utalt arra, hogy az általa várt, 70 százalék körüli végleges részvételi adatnál 56-57 ezer voksra van szükség egy százalék megszerzéséhez, ez pedig nehezíti az ötszázalékos küszöb elérését a kisebb pártoknak.



Minden politikai erőnek van aggódnivalója a magas részvétel miatt - jelentette ki, hozzátéve, nem lenne meglepve, ha ugyanazok a pártok jutnának be a parlamentbe, mint 2014-ben.

Gulyás Gergely: nagyon erős lesz az új parlament legitimációja

A következő Országgyűlés legitimációja nagyon erős lesz - így értékelte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a magas részvételt a vasárnapi parlamenti választáson.

"Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan vettek részt a választáson, ez mutatja, hogy a magyar demokrácia erős, Magyarország polgárai dönteni akarnak a saját jövőjükről" - mondta a politikus a Fidesz eredményváró központjában, Budapesten, a Bálnában, miután este hét órakor hivatalosan befejeződött a választás.



Gulyás Gergely jelezte, még arra is jó esély van, hogy a mostani legyen minden idők legmagasabb parlamenti választási részvétele.

Értékelése szerint ez közös siker, a magyar demokrácia közös sikere.

Erős, önálló parlamenti frakcióban bízik a DK A Demokratikus Koalíció abban bízik, hogy erős, önálló frakciója lesz a következő Országgyűlésben.

Gréczy Zsolt szóvivő az urnazárást követően az MTI-nek nyilatkozva azt mondta, az általuk várt legrosszabb forgatókönyv az, hogy a Demokratikus Koalíciónak önálló frakciója van, de nem történik meg a kormányváltás, a legjobb pedig az, ha az erős DK-s frakció létrejötte mellett a szavazók az Orbán-kabinetet is leváltják.



A politikus megjegyezte, a rendkívül magas részvétel remélhetőleg azt jelzi, hogy az embereknek elegük lett az Orbán-kormányból, és ezért a kormányváltásra szavaztak.



A szóvivő sajtótájékoztatót is tartott, ezen kijelentette, hogy több "aggasztó jelet" is tapasztaltak. Többször is lefagyott a valasztas.hu rendszere - bírált, hozzátéve: a kormány nem készült fel eléggé a választás lebonyolítására. A szavazókörökben is voltak zavaró tényezők, egyes körzetekben olyan neveket húztak le a szavazólapokról, amelyeket nem kellett volna, másokon olyanok maradtak fent, amelyeknek nem lett volna szabad - sorolta.



Gréczy Zsolt a sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy az interneten egyre több helyen olvasható, hogy rendőrkonvojok tartanak Budapest felé. Ha ez egy békés és tisztességes választás, a kormánynak nem kellene ilyen erődemonstrációt alkalmaznia - jelentette ki.



A párt egy fővárosi romkocsmában tartja az eredményváróját, a Demokratikus Koalíció vezetőit este kilenc óra körülre várják a helyszínre.

Halász: a magas részvétel mutatja, hogy az emberek átérezték a választás súlyát

A magas részvétel mutatja, hogy az emberek átérezték a választás súlyát, azt, hogy az ország jövőjéről is dönthettek - nyilatkozta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője vasárnap este a Kossuth Rádióban.

Köszönetet mondott a választóknak, köztük külön azoknak, akik a Fidesz-KDNP jelöltjeire adták szavazatukat.



Hangsúlyozta: az emberek átérezték, hogy ez a voksolás nemcsak arról szól, hogy képviselőket és kormányt választanak, hanem az ország jövőjéről is dönthettek. A magas részvétel mindenképpen erős felhatalmazást jelent majd a következő kormánynak - tette hozzá.



Halász János kitért arra is, hogy a kampány szerinte "rettentően durva" volt az ellenzék részéről, de "nem hagyták magukat". Szerencsésnek nevezte, hogy tudtak beszélni "arról, ami előttünk áll", az ország sorsáról, a magyar kultúra megőrzéséről és arról, hogy megmaradhasson a migrációellenes, nemzeti kormány, ne "Soros jelöltjei" jöjjenek.

MSZP-Párbeszéd: a kormányváltó szándékot jelez a rekordközeli részvétel

Az MSZP-Párbeszéd szerint a rekordközeli választási részvétel a kormányváltó szándékot jelzi.

Budai Bernadett, az MSZP szóvivője vasárnap este a fél hetes, 68,13 százalékos részvételi adatok ismeretében az MTI-nek az MSZP-Párbeszéd újbudai eredményvárójának helyszínén azt mondta, úgy tűnik, kiemelkedően magas, várhatóan rekordközeli lesz a részvétel.



Felhívta a figyelmet arra, Budapesten az országos átlagot meghaladó lehet a részvételi arány.



A szóvivő úgy értékelt: az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani.



"Meggyőződésünk, hogy a mostani magas részvétel az mindenképpen a kormányváltó (...) szándékot tükrözi" - fogalmazott.



Szerinte azok mentek el nagyobb arányban, akik eddig soha nem mentek el szavazni, vagy esetleg bizonytalanok voltak.



Budai Bernadett azt mondta, akármi is lesz a végső eredmény, mindenképpen azt mutatja, hogy az országban nem mehetnek úgy a dolgok holnaptól, mint ahogy eddig mentek.



Kérdésre beszámolt arról, hogy az MSZP és a Párbeszéd elnöksége az eredményvárónak helyet adó újbudai MSZP-irodához közeli épületben ülésezik. Hozzátette: Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje még nem érkezett meg.



Az XI. kerületi MSZP irodájának lufikkal, zászlókkal és plakátokkal feldíszített kertjében két sátort is felállítottak, mivel sok újságíró akkreditált az eredményváróra és idevárják a párt aktivistáit is. A kertben tartják majd az eredményt értékelő sajtótájékoztatót is.

Hadházy Ákos: az LMP 8-10 százalékos eredményére számít

Nyolc-tíz százalékos LMP-s választási eredményre számít Hadházy Ákos társelnök, és bízik abban, hogy egyéni mandátumot is szereznek. A politikus ezt pártja eredményváró rendezvényén, egy budapesti szállodában az urnazárást követően nyilatkozta vasárnap.

Hadházy Ákos szerint az ellenzéknek kedvez a magas részvételi arány. Úgy értékelt, a Fidesz mozgósítása már nem lehet megfelelő ilyen választási hajlandóság mellett, mert amit egy városban meg tud csinálni a kormánypárt, arra az egész országban már nem képes.



Azt az eredményt tudja elfogadni, amelynél a jelenlegi kormánytöbbség kisebbségbe szorul, más eredményt kudarcnak értékel - jelentette ki. Úgy ítélte meg, ennek esélye már 50 százalék felett van.



A politikus elmondta azt is: ha marad a jelenlegi kabinet, vállalja a felelősséget és ígéretéhez mérten lemond vezetői pozíciójáról a pártban, és ezt akár a választás estéjén bejelenti.



Kanász-Nagy Máté szóvivő azt mondta: minél nagyobb a részvétel, annál nagyobb az esély a kormányváltásra. Szerinte sok bizonytalan szavazó járult az urnákhoz, ami akár 10 százalék feletti eredményt is hozhat pártja számára. Az LMP-nek szerinte megvannak a tartalékai, a legkevésbé elutasított párt, így akik az utolsó pillanatban döntenek a szavazásról, jó eséllyel szavaznak rájuk.



A párt eredményváróján urnazárás után fél órával még kevés politikus tartózkodott, Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt későbbre ígérte érkezését.

Németh Szilárd: erős legitimációval működhet az új Országgyűlés

A magas választási részvételi arány azt jelenti, hogy a parlament rendkívül erős legitimációval teheti a dolgát - mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke vasárnap az Echo Tv-nek.

A kormánypárti politikus az utolsó választási urna bezárása előtt, a részletes választási eredmények ismerete nélkül nyilatkozva úgy fogalmazott, biztos abban, hogy meggyőző többség választotta a kormánypártot.



Kijelentette, minden rendben ment a választáson, amelyen az emberek arról döntöttek, milyen jövőt szeretnének maguknak.



Németh Szilárd beszélt arról is, hogy választókerületében, Csepel-Soroksáron jól sikerült a Fidesz mozgósítása, a választópolgárok megértették, hogy a voksolás Magyarország hosszú távú jövőjéről, az ország és Európa biztonságáról, a családok jólétéről szól. A napnál világosabb, hogy Magyarország függetlenségéről volt szó, arról, kikkel kell együtt élnie a magyaroknak, hogyan kell megőrizniük a kultúrájukat - tette hozzá.



A Fidesz alelnöke azt mondta, az ellenzéket a gyűlölet, az agresszivitás vezérelte, mivel gyakorlatilag az életükért küzdöttek, ezért "adták-vették" a jelöltségeket. Ennek lett az eredménye, hogy sok helyen egy "erős Soros-jelölt" nézett szembe Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz-KDNP nemzeti jelöltjével.



Németh Szilárd kitért arra is, szerinte a kisebb pártoknak már izgulniuk sem kell, mert a magas részvétel miatt biztosan "elvéreztek".

A Jobbik rendszerkritikának tartja a részvételi arányokat

A Jobbik alelnöke a rendszer kritikájaként értékelte a részvételi adatokat vasárnap esti budapesti sajtótájékoztatóján.

Z. Kárpát Dániel az urnazárást követően történelmi jelentőségűnek nevezte a voksolást és megköszönte szavazóknak, hogy a "fullasztó légkör ellenére" nagy számban kifejezték véleményüket.



Értékelése szerint a magas részvétel azt jelzi, hogy Magyarország nem kér abból a visszataszító hangulatból, ami az elmúlt hónapokban eluralkodott. Megjegyezte: a Jobbik igyekezett programok mentén, építő jellegű kampányt folytatni, s nem felülni a provokációknak.



Az alelnök arról is beszámolt: nemcsak jobbikos, hanem apolitikus és klasszikus baloldali emberekkel is tudtak közös pontokat találni, amelyek mentén kialakítható egy nemzeti minimum. Azt is megfogalmazta: a Jobbik hangulati rendszerváltást szeretne véghez vinni és hozzáértő kormányt alakítani.



Z. Kárpát Dániel kérdésre kitartásra buzdította azokat, akik még nem tudták leadni szavazatukat; ebben, illetve a külképviseleteken kialakult sorokban tudatosságot feltételezett. Hozzátette: pártja éppen ezek elkerülésére javasolja az e-szavazás intézményét.



A visszaéléseket firtató kérdésre azt felelte: minden jogorvoslati lehetőséget ki kívánnak meríteni, s arra számítanak, hogy a következő napokban tucatjával fognak a "csontvázak kiesni a szekrényből", ezek adott esetben a végeredmény legitimitását megkérdőjelezhetik.

Novák: az emberek megértették, hogy Magyarország sorsa a tét

Az emberek megértették, hogy ez egy sorsdöntő választás, Magyarország sorsa a tét - kommentálta a Fidesz alelnöke pártja eredményváró központjában az M1-nek a magas részvételt a vasárnapi parlamenti választáson.

Novák Katalin különösen örömtelinek nevezte, hogy kistelepüléseken is sokan mentek el szavazni.



A kormánypárti politikus közölte, az elmúlt nyolc évben nagyon sokat tettek azért, hogy az ország erősödni tudjon, a családok nagyobb biztonságban, minél jobban tudjanak élni. Ezért - mint mondta - bízik abban, hogy őket támogatják a választók, és jó eredményre számít.

NVI: várhatóan fél 10 körül kezdődik a beérkezett eredmények közlése

Várhatóan fél 10-kor megkezdődhet a Nemzeti Választási Iroda eredményközlése - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap este sajtótájékoztatón.

Elmondta: Budapesten a VI. kerületben és a XI. kerületben nem tudott bezárni a szavazókör. Hozzátette: a XI. kerületben eddig 7 ezren szavaztak le, de még 2500-an sorban állnak.



Mint mondta, abban állapodtak meg Patyi Andrással, a Nemzeti Választási Bizottság elnökével, hogy amint az összes szavazni kívánó bejut a szavazókör épületébe, megkezdik az előzetes eredmények közlését a www.valasztas.hu oldalon. Ez fél 10-kor várható.

Tóth Bertalan: a hatalom nem szerette volna, ha sikeres az MSZP mozgósítása

Tóth Bertalan vasárnap este az MSZP-Párbeszéd újbudai eredményváró rendezvényén az MTI kérdésére, hogy milyen eredményt vár az MSZP-Párbeszéd számára, azt mondta: nehéz megbecsülni, mi történt az egyéni választókerületekben. Senki nem számított ilyen magas részvételi arányra, mi sem - tette hozzá a frakcióvezető.



Hangsúlyozta: nagyon bizakodó, mert az MSZP sok áldozatot hozott azért, hogy esélyes jelöltek legyenek a választókerületekben.



Kérdésre válaszolta elmondta: az MSZP minden megtett, minden jogszabály adta lehetőséggel élt a mozgósítás érdekében, azonban napközben egy terheléses támadás érte az MSZP informatikai rendszerét. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy "a hatalom nagyon nem szerette volna", hogy ez a mozgósítás sikerüljön.



Tóth Bertalan kérdésre válaszolva elmondta: sok bejelentést kaptak napközben választási szabálytalanságokról, volt, ahol a választók beismerték, hogy azért kaptak pénzt, hogy a Fideszre szavazzanak, volt olyan hely, ahol láncszavazás történt.

Hidvéghi: hatásos volt a kampány

Hidvéghi Balázs vasárnap este a Kossuth Rádiónak nyilatkozva azt mondta: ennek legfőbb jele, hogy nagyon magas a választási részvétel. Értékelése szerint hosszú kampány volt, nagyon élesek voltak az ellentétek, elsősorban a bevándorlás kérdésében, amely a nagyobbik kormánypárt szerint a legfontosabb, és meghatározó kihívás az ország előtt.



Üdvözölte a magas részvételt, és hozzátette: szerinte ez azt mutatja, hogy az emberek megértették, hogy nagy a tét.



Hidvéghi Balázst kérdezték arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, miután reggel leadta szavazatát, azt mondta, indul mozgósítani. A kommunikációs igazgató szerint ennek "rendkívül nagy a jelentősége", mert a szavazópolgárok igénylik, hogy közvetlenül megkeressék őket. A Fidesznek hosszú idő óta erőssége, hogy közvetlen kapcsolatot tart fenn a választóival, megkérdezi a véleményüket - tette hozzá.

Londonban 8248-an voksoltak

A Londonban szavazó magyar állampolgárok közül az urnák zárásáig 8248-an adták le voksukat - tájékoztatta az MTI-t vasárnap este a londoni magyar nagykövetség.

Londonban 9707 magyar állampolgár regisztráltatta részvételi szándékát az országgyűlési választásokon, vagyis a részvételi arány hozzávetőleg 85 százalékos volt.