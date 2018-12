Ismét látogatható az életnagyságú betlehem, iskolai osztályok és turisták is megcsodálják

Egyre több fiatal kíváncsi a Pécsi és a Baranya Megyei Értéktárban is helyet kapó életnagyságú betlehemre. A Ferencesek utcájában lévő templomban felállított bibliai alakokat turisták és iskolai osztályok is felkeresik. Az országosan is egyedülálló látványosság már látogatható.

A betlehem története hosszú évtizedekre nyúlik vissza. A megalkotása 1936-ban vetődött fel, majd 1940-re elkészültek a Kis Jézust, Máriát és Józsefet ábrázoló szoboralakok, egy évvel később pedig már a teljes kompozíció kész volt.

A páratlan művészi betlehem azóta is a pécsi Szent Ferenc templomban található, és persze meg is csodálható a karácsonyi időszakban. Látogatóból pedig nincs hiány.

Mint megtudtuk, gyakorlatilag egész nap érkeznek az emberek, ám akadnak olyan periódusok, amikor egyszerre nagyobb csoport is "befut". A pécsiek mellett sokan jönnek más településről, ebben az időszakban városunkba látogató turisták jelentős része a Szent Ferenc templomot is útba ejti.

Egyesek azt gondolták, a betlehem már nem is létezik, holott, amióta csak elkészült, minden évben felállították.

Minden nap reggel nyolc és délután öt óra között látogatható egészen január 8-ig. Az alkotás ezt követően is megtekinthető még február 2-ig, ám akkor már csak a misék előtti és utáni rövidebb időszakban.