Irány Pogány, jön a hagyományos repülőnap

Szombaton a repülés iránt érdeklődőknek a pogányi légikikötőben a helyük, fél kettőkor kezdődik a s repülőnap.

A délután fél kettőkor kezdődő eseményen motoros és vitorlázó műrepülőket is láthat az érdeklődő közönség, nemcsak az égen, hanem a földön is. A gépeket - legalább is azok többségét - belülről is szemügyre lehet majd venni.

Minden bizonnyal nagyon sokan lesznek kíváncsiak a Magnus Aircraft repülőgépeinek kötelékrepülésére is - olyan gépeket láthatunk majd, amilyeneket a Pogányban létesítendő gyárban is készítenek majd.

A látogatók a gépeken kívül a reptér kulisszái mögé is betekinthetnek, így például az irányítótoronyban is felmehetnek.

Az üzem alapkövét szintén szombaton helyezik majd el a légikikötő szomszédságában található háromhektáros területen, az ünnepségre fél tizenkettőkor kerül sor.