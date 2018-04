Iparterület-fejlesztés indul Komló-Körtvélyesben

Négyszázmilliós európai uniós támogatási szerződést írt alá a komlói önkormányzat a Nagyrét utcai iparterület fejlesztésére. A körtvélyesi városrész szomszédságában hamarosan új, munkahelyteremtő beruházások is indulhatnak.



A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) decemberi kiegészítő pályázatán 410 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a komlói önkormányzat a Nagyrét utcai iparterület fejlesztésére. „Ez a környék jelenleg is ipari terület, több termelő üzem is működik itt, például a szakmai díjakkal is kitüntetett Rati Kft. rendhagyó gyárépülete. Vannak azonban üres telkek, amelyeknél az infrastruktúra hiánya akadályozza meg további cégek letelepedését" - mondta el Polics József polgármester.

Mivel a város másutt is szűkében van a hasznosítható ipari területeknek, ezért a mostani projekt nagyon fontos hiányt pótol. Az építkezés során a közlekedési lehetőségeket és a közműellátást biztosítják. Út, járda, buszmegálló és csapadékelvezető-rendszer épül, továbbá bevezetik a vezetékes vizet, a földgázt és az elektromos áramot a telkekre. A tervezési munkák elvégzésére rövidesen kiírja az első közbeszerzéseket a város, ezt követi év vége felé a kivitelező kiválasztása.

A költségeket teljes egészében fedezi az elnyert pályázati pénz. Ráadásul több mint 400 millió forintot előlegként lehívhatott Komló, így átmenetileg sem kell a városnak finanszíroznia a tetemes kiadásokat. A pénzügyileg rendkívül kedvező projekt befejezésének határideje 2020 augusztusa.

Az önkormányzat addig is keresi a kapcsolatot a potenciális új befektetőkkel. „Elsősorban olyan zöldmezős ipari beruházókat várunk, akik korszerű és környezetkímélő technológiákat, például a megújuló energiatermeléshez kapcsolódó iparágakat hoznak a városba. Fontos szempont természetesen az is, hogy minél több helybélinek adjanak jól fizető munkát" - számolt be a tervekről a polgármester.