Indulnak a munkák: félmilliárdból varázsolják újjá az uránvárosi piacot és környékét

Április 23-án megkezdődnek a kivitelezési munkálatok az uránvárosi Hajnóczy-piacon. A mintegy 500 milliós beruházás során teljesen megújul a létesítmény, de az érintett környék is jelentős átalakuláson esik át. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és Decsi István alpolgármester a projekt indulásáról szóló sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy a városrészben összességében mintegy kétmilliárd forintos fejlesztést hajtanak végre.



A tervek szerint nyolc hónap alatt teljesen megváltozik a Hajnóczy utca és környéke. Az önkormányzat által kezdeményezett Uránvárosi Konzultáció során kiderült, hogy a nyugati városrészben élők jelentős része szorgalmazta a piac területének megújítását. Hoppál Péter országgyűlési képviselő csütörtökön arról számolt be a helyszínen tartott sajtótájékoztatón, hogy hamarosan megjelennek a munkagépek a területen.

Nincs megállás A már megkezdett fejlesztéseknek még koránt sincs nincs vége, Uránvárosban ugyanis a már említett beruházások mellett a közbiztonságra is nagy hangsúlyt fektetnek, tíz térfigyelő kamerát szerelnek fel a közterekre. Emellett szintén sokak óhaja válik valóra a Kőrösi Csoma Sándor utcai szökőkút felújításával és üzembe helyezésével. Összességében közel kétmilliárd forint értékű fejlesztések valósulnak meg a nyugati városrészben.



- A városfejlesztési társaság két pályázatot nyújtott be a terület komplex fejlesztése érdekében. Tehát nem csupán a piac újul meg, hanem komfortosabbá teszik a környező épületeket is, és a Hajnóczy utca egy kilométeres szakasza is teljesen megszépül a Laterum hoteltől egészen a Sparig.

Decsi István alpolgármester hozzátette, hogy az érintett szakaszon kialakítandó kerékpárút szervesen illeszkedik majd a már meglévő egyetemi bringaút-rendszerhez. A területen közmű-rekonstrukcióra is sor kerül majd.

A munkálatok április 23-án kezdődnek és a tervek szerint december 24-ig tartanak, az ütemezésről minden lakót kiértesítenek, de egy lakossági fórumot is tartanak majd.

Hoppál Péter arról is beszélt, hogy a nyugati városrészben már javában folynak a különböző beruházások. Mint sorolta, 170 millióból újították fel a Hajnóczy utcai óvoda épületét, a Kőrösi Csoma Sándor utca parkolóhelyeit tízmillió forintból tették rendbe. A Páfrány és az Esztergár Lajos utca járdái 80 millióból újulnak meg, s 300 millióba kerül a Veress Endre utcai rendelőintézet korszerűsítése. Bővül a háziorvosi rendelők száma, erre a célra 234 millió forint áll rendelkezésre, s 690 millióból kerülhet sor a Bánki Donát iskola rekonstrukciójára.