Indulhat a visszaszámlálás: a Széchenyi téren is szilveszteri bulival készülnek

Ha nincs jobb ötlet, vagy ha ez a legjobb: amennyiben Pécs főterén töltené bárki az év utolsó napjának utolsó óráit, ahhoz a szervezők az eddigi években is tapasztalt óévbúcsúztató és újévköszöntő hangulatot garantálják.



Az Adventi hangulat a szervezők reményei szerint átvezet az ünnepek után az újévi mulatságba, és a berendezett tér karácsony után is megtelik élettel.

A kitelepült árusok, vendéglátók egészen szilveszter napjának utolsó órájáig kiszolgálják a kikapcsolódni vágyókat. Esténként vásári hangulat, forralt bor várja a közönséget, amely az év utolsó napján együtt búcsúztathatja el az óévet, és együtt köszöntheti az újévet.

December 31-én 20.00-tól Dj, majd előzenekar és az este főfellépője játszik a közönségnek.

Részletes program:

20.00-21.50

Dj Berkó

Dj Berkó játssza a főként funk, pop és hip-hop alapokra építő tökéletes talpalávaló mix-ét, melyre fiatal és idősebb egyaránt önfeledten bulizhat.

22.00-22.50

Kubalibre koncert

A pécsi Kubalibre zenéje a punk, mulatós, reggae, alternatív, rock and roll, lakodalmas-dubstep zenei elemek eklektikus oximoron vályúja. Egyben pontos receptje is a lélek sajgó sebeit gyógyító orvosságnak, és az örök jelenlét gyötrő börtönéből felszabadító sámánitalnak. A csapat teljesen átadja magát a zenélés örömének és ez a hangulat határozza meg koncertjeiket, a nevük pedig nem jelent mást, mint egy üdítő koktélt, mely szintén arra utal, hogy fellépésiken vendégeik is felfrissülnek.

23.00-23.55

Kéknyúl koncert

A 70-es évek soul- és funkzenéjében gyökerező, urbánus tánczenét játszó Kéknyúl egyedülálló színfoltja a hazai klub- és fesztivál-körforgásnak. Legutóbbi lemezük új koncepcióra épül: nyolc egyenrangú muzsikus sző izgalmas zeneszövetet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, sok vokállal és Andy Hefler szenvedélyes, óceánon túli énekével. A hazai zenekaroknál szinte egyedülálló módon az egész csapat vokálozik - ilyet utoljára hazai színpadokon a hetvenes évek "etalon-zenekarainál", az LGT-nél vagy a Generálnál hallhattunk. A megszokott funkos alapok és soulos dalok számtalan izgalmas irányba indulnak el, koncertjeik rendre felszabadult tánccal jellemezhető bulivá alakulnak.

23.55-00.00

Közeledik éjfél! Visszaszámlálás!

2018. január 1.

00.00-00.05

Himnusz

00.05-00.15

Tűzijáték

00.15-01.00-ig

Ismét Dj Berkó szolgáltatja a tánchoz szükséges zenét!