Indul az útépítés a komlói Munkácsy utcában

Kezdődik az útburkolat szélesítése és újjáépítése a komlói Munkácsy utcában. A közművek cseréje után ez a második lépés a város talán legrosszabb állapotú útjának teljes felújításához.



Májusban indult és most a második szakaszába lép a komlói Munkácsy utca teljes felújítása: kezdődik az útburkolat szélesítése és újraaszfaltozása. A különösen rossz állapotú út rendbe hozásával az önkormányzat egy régi adósságot törleszt az itt élők felé. A nyáron már folyamatos volt a munka: feltárták és kicserélték az elöregedett ivóvíz- és szennyvízvezetékeket. Eközben lefolyt az útépítő vállalkozó kiválasztására kiírt közbeszerzés, a nyertes céggel az önkormányzat a napokban le is szerződött.

Ez pedig azt jelenti, hogy még az idén elkezdődik az útépítés. „Első lépésben a dávidföldi körforgalomtól a Madarász Viktor utcáig tartó szakaszon vonulnak fel a munkagépek. Egy Komlón még nem alkalmazott, új technológiával szélesítik és egybedolgozzák az útalapot, új szegélyköveket raknak le és az első réteget le is fogják aszfaltozni" - foglalta össze az idénre tervezett munkákat Polics József polgármester.

Várhatóan október közepén indul az útépítés, a pontos menetrendet jelenleg is egyezteti a város és a kivitelező. Az érintett lakosok mindegyikét írásban is tájékoztatni fogják a várható lezárásokról. Korlátozások ugyanis lesznek, néhány napig autóval egyáltalán nem lehet majd behajtani az építési területre. „Ezek a kényelmetlenségek sajnos elkerülhetetlenek, de a minimálisra akarjuk csökkenteni a lakók nehézségeit" - ígérte a polgármester.

A 385 millió forintos, állami támogatásból megvalósuló projekt a hideg idő elmúltával, jövőre folytatódik. Ekkor kapja meg a második réteg aszfaltot a most elkezdett szakasz és hasonló módon kiszélesítik és újraaszfaltozzák az utca egészét és a körforgalmat is. A végső befejezési határidő jövő szeptember, addigra nem csak az úttestre, hanem a terven szereplő járdákra is új burkolat kerül.