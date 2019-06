Indul a Sétatér Fesztivál - Ingyenes koncertek sokaságával várják a pécsieket

Csaknem 30 ingyenes programmal - köztük a Magashegyi Underground, Mörk és a The Blackbirds koncertjével - valamint a jól megszokott kézműves-gasztro kínálattal várja vendégeit a Sétatér Fesztivál június 6-16. között a pécsi Sétatéren.

A fesztiválhoz csatlakozik a VII. Déli Kapu Nemzetközi Folklórfesztivál, amelyen megfordul a hazai és nemzetközi folklór világ színe-java.

Könnyűzenében sem lesz hiány. A Magashegyi Underground Beck Zoli közreműködésével lép színpadra, míg Csemer Boglárka „BOGGIE" nagyzenekari felállásban ad koncertet.

Itt lesz Antonia Vai svéd/magyar énekes-dalszerző, aki megnyerő egyéniségével, dinamikus előadásával és nyers szövegeivel vált a hazai underground zenei élet meghatározó alakjává. A MŌRK soul- és funkalapokra épülő zenét játszik, mely elgondolkodtató társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témában íródott. A 15 éves The Blackbirds zenekar a Beatles 50 éve megjelent Abbey Road című nagylemeze előtt tiszteleg, koncertjükön a híres lemez dalai mellett a többi örökzöld Beatles sláger is felcsendül.

Fellép a latin temperamentumot képviselő Carlos Adíos, a Seven Seconds in the Future és a 10 fős funky-jazz-soul zenekar, a Junk.

A Sétatér Fesztiválon nagy szerepet kapnak a helyi bandák is. Színpadra lép többek között Pécs egyik kedvenc helyi zenekara, a bohém Kubalibre, a Halott Pénz zenekar dj-je, Dj Venom (képünkön), a pop-rock vonalon mozgó Band On Da Moon, valamint a Psycho Mutants, akik 2009 óta aktívan jelen vannak Nyugat-Európában is.

A kézműves vásár mellett közel 20 gasztronómiai kitelepülő bor- és ételkülönlegességei közül válogathatnak a látogatók.

- A Sétatér Fesztivál nemcsak egy fesztivál, hanem egy találkozópont, egy olyan hely, ahol garantáltan összefutunk régi ismerősökkel - emelte ki Vincze Balázs, a fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

A fesztivál keretében nyílik meg G. Horváth Boglárka és Ménes Attila kiállítása a Kioszk teraszon, amit Ménes Attila Harmsziádák című kötetének felolvasóestje kísér.

A fesztivál minden programja ingyenes!