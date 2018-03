Indul a Komló összes óvodáját érintő fejlesztés

Aláírta a szerződéseket a komlói önkormányzat az óvodák és a bölcsőde felújítására kiválasztott kivitelezőkkel. A 120 millió forintos, európai uniós forrásból finanszírozott program a következő hónapokban nyolc ingatlant, a város összes óvodáját érinti.



Elsőként a gesztenyési a körtvélyesi tagóvodában kezdődik meg a munka, de a nyár végéig fokozatosan a Komlói Városi Óvoda valamennyi tagintézményébe és a bölcsődébe is eljutnak a munkások. Megkezdődött az elmúlt évek legnagyobb óvodafejlesztési projektje Komlón.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán még tavaly nyert mintegy 120 millió forintot e célból az önkormányzat. A projekt két részből áll, a napokban az építési-felújítási feladatokra írta alá a szerződést a város a közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel. Erre csak részben elég az uniós támogatás, az önkormányzat viszont kiegészítette a hiányzó több mint tízmillió forintot, hogy az eredeti tervek készülhessenek el. Hamarosan várható a második elem, vagyis az eszközbeszerzés eredményhirdetése is. Augusztus 31-ig a teljes projekt lezárul, legfeljebb az időjárás okozhat némi csúszást.

„A kültéri munkákkal kezdünk, tereprendezéssel, lépcsők, kerítések építésével és újjáépítésével. Több tagóvodában komolyabb belső átalakítások is lesznek: a Tompa Mihály úti a kökönyösi ovikban cseréljük a teljes elektromos hálózatot, ami falvéséssel, majd vakolással és teljes festéssel is jár, úgyhogy ezt csak a nyári szünetben lehet majd elkezdeni" - beszélt a részletekről Polics József polgármester. „Külön öröm számunkra, hogy a kivitelezési munkákat egy komlói kisvállalkozás nyerte el, így az európai uniós pénz többszörösen is a várost gazdagítja."

Az óvodák egy előzetes igényfelmérés alapján új játékokat is kapnak, bel- és kültérieket egyaránt. A leglátványosabb darab Mecsekjánosiban épül: az udvaron álló fa köré igazi mesekastélyt húznak fel toronnyal, híddal, csúszdával - szinte biztosan a gyerekek kedvence lesz ősztől.