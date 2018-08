Íme, ezeken a helyeken a legdrágábbak az ingatlanok - Pécs áll a lista élén

Az országos lakáspiaci fellendüléssel párhuzamosan a Baranya megyei városokban is jelentősen emelkedtek az árak.



Augusztus elején az átlagos négyzetméterár 242 ezer forint volt, ez 50 százalékos drágulást jelent a 3 évvel ezelőtti szinthez képest.

Pécsen 255 ezer forintért kínálják a lakóingatlanok négyzetméterét, ez szintén közel 50 százalékos áremelkedésnek felel meg hároméves összevetésben. A

lakások viszont jóval drágábbak a családi házaknál.

A Baranya megyei nagyvárosok közül Mohácson szolidabb volt a drágulás: 28 százalékkal 153 ezer forintra nőttek a négyzetméterárak.

Az ország megyéit, térségeit, nagyvárosait különböző mértékben érintette az elmúlt három évben bekövetkezett lakáspiaci fellendülés, de szinte mindenhol emelkedtek az árak.

Baranya megye sem kivétel. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint idén augusztus elején a Baranya megyei lakóingatlanok - azaz családi házak és lakások - átlagos négyzetméterára 242 ezer forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy a három évvel korábbi szintnél 50 százalékkal magasabb áron kínálják az ingatlanokat az eladók.

Főszerepben Pécs

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, hogy a lakóingatlanok drágulása országosan és megyei szinten is leginkább a megyeszékhelyeken és a nagyvárosokban a leglátványosabb. "Pécs pedig azért is kivételes, mert egyetemváros, így az albérletpiaca is jelentős, ez pedig befektetési célú vásárlásokat is eredményez" - tette hozzá a szakember.

Az ingatlan.com elemzése szerint Pécsen idén augusztusban a lakások négyzetméterét 291 ezer forintért kínálták, a családi házakét pedig 191 ezer forintért, ez a három évvel ezelőtti szinthez képest 56, illetve 23 százalékos emelkedésnek felel meg. Balogh László szerint a lakások iránt nagyobb a kereslet. Nemzetközi szinten és Magyarországon is erősödő trend a lakások felértékelődése a családi házakkal szemben. A lakások iránti keresletet jól mutatja, hogy a hároméves időtávon végbement drágulás a kínálat jelentősen növekedésével párhuzamosan következett be. Az idén augusztus elején kétszer annyi eladó ingatlanból válogathatnak a vevőjelöltek, mint 2015 azonos időszakában.

Városok, mérsékeltebb áremelkedéssel



Miközben Pécsen jelentős volt a drágulás, vannak olyan Baranya megyei városok, ahol jóval visszafogottabb mértékű volt az áremelkedés. Mohácson például 2015-höz képest 28 százalékkal 153 ezer forintra nőtt az eladó ingatlanok átlagos négyzetméterára, a siklósi lakóingatlanoknál pedig mindössze öt százalékkal 124 ezer forintra emelkedtek az átlagárak.

Az idegenforgalmi szempontból kiemelt Harkány nyolc százalékkal 139 ezer forintra emelkedtek a négyzetméterárak, miközben a szintén fontos turisztikai célpontként ismert Villányban hét százalékkal 142 ezer forintra csökkent az átlagos négyzetméterár.

Lemaradás az új lakásoknál



Az újlakás-építésekben Baranya megye elmarad az országos átlagtól. Az első negyedévben tízezer főre egy lakásépítés jutott, ami kevesebb mint harmada a 3,5 lakásos országos átlagnak és jóval elmarad a balatoni fejlesztések miatt jelentős eredményt elérő, szomszédos Somogy megye 3,7 lakásos mutatójától.

Balogh László szerint a következő időszakban a Baranya megyei lakások árának alakulása nagyban függ majd attól, hogy a kereslet mennyire marad erős. Összességében arra lehet számítani, hogy a nagyobb városokban, például Pécsen folytatódhat az áremelkedés.