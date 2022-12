Így kereshetők fel a baranyai bíróságok a következő hetekben

A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó bíróságok december 27. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időszakban rövidített munkaidőben, csökkentett létszámmal biztosítják a hatályos eljárási és anyagi jogi, valamint ügyviteli előírások szerint halaszthatatlan ügyek folyamatos intézését.

A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok 2022. december 23. napján és 2023. január 2. napján zárva tartanak, ezeken a napokon az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő is szünetel.

A téli ítélkezési szünet az ország valamennyi bíróságán 2022. december 27. napjától december 30. napjáig tart. Ebben az időszakban a bíróságok - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - tárgyalásokat nem tartanak.

2022. december 27. napja és december 30. napja közötti ítélkezési szünetben:

a Pécsi Törvényszéken ezen időszakban az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő is szünetel,

a Pécsi Járásbíróságon az ügyfélfogadás minden nap 9.00 órától 11.00 óráig tart, az ügyfélsegítő 2022. december 30-án nem kerül megtartásra,

a Komlói Járásbíróságon az ügyfélfogadás egy napon, 2022. december 28-án 8.00 órától 10.00 óráig tart - előzetes telefonos regisztráció alapján -, a többi napon az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő is szünetel,

a Mohácsi Járásbíróságon az ügyfélfogadás egy napon, 2022. december 28-án 9.00 órától 11.00 óráig tart, a többi napon az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő is szünetel,

a Siklósi Járásbíróságon az ügyfélfogadás egy napon, 2022. december 28-án 9.00 órától 11.00 óráig tart, a többi napon az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő is szünetel,

a Szigetvári Járásbíróságon ezen időszakban az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő is szünetel.

2023. január 3. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időszakban:

a Pécsi Törvényszéken az ügyfélfogadás minden nap 9.00 órától 11.00 óráig tart, az ügyfélsegítő 2023. január 6-án 9.00 órától 11.00 óráig kerül megtartásra,

a Pécsi Járásbíróságon az ügyfélfogadás minden nap 9.00 órától 11.00 óráig tart, az ügyfélsegítő 2023. január 6-án 9.00 órától 12.00 óráig kerül megtartásra,

a Komlói Járásbíróságon az ügyfélfogadás egy napon, 2023. január 4-én 8.00 órától 10.00 óráig tart - előzetes telefonos regisztráció alapján -, az ügyfélsegítő 2023. január 6-án az előzetes regisztráció szerinti szükséges időtartamban kerül megtartásra,

a Mohácsi Járásbíróságon az ügyfélfogadás egy napon, 2023. január 4-én 9.00 órától 11.00 óráig tart, az ügyfélsegítő 2023. január első hetében szünetel,

a Siklósi Járásbíróságon az ügyfélfogadás minden nap 9.00 órától 11.00 óráig tart, az ügyfélsegítő 2023. január 4-én 9.00 órától 13.00 óráig kerül megtartásra,

a Szigetvári Járásbíróságon az ügyfélfogadás és az ügyfélsegítő is egy napon, 2023. január 4-én 9.00 órától 11.00 óráig tart - előzetes telefonos regisztráció alapján.