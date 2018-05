Idén is megrendezik a halfesztivált Mohácson, várják a főzőcsapatok jelentkezését

Második alkalommal rendezi meg július 21-én a Dunamenti Halfesztivált Mohácson a baranyai város német nemzetiségi önkormányzata, amelyre Magyarország mellett idén Horvátországból és Szerbiából is várnak halfőző mestereket, csárdásokat, valamint szabadidős halászléfőző csapatokat.



A gasztrofesztivál célja, hogy bemutassa Duna-menti halételeket, köztük természetesen a mohácsi halászlét - mondta el az MTI-nek Illés Richárd német nemzetiségi önkormányzati képviselő, az esemény főszervezője. A fesztivál egyik kiemelte résztvevője lesz ebben az évben a Magyar Halkolbász Lovagrend, a város millenniumi emlékművénél halgasztronómiai udvart is kialakítanak - tette hozzá.

Illés Richárd beszámolt arról, hogy legalább tíz halfőző mestert várnak a rendezvényre a többi között Szigetszentmiklósról, a horvátországi Kopácsról és Csúzáról, valamint a szerbiai Bezdánból is.



A fesztivál ideje alatt a közönség is elkészítheti és el is fogyaszthatja kedvenc halászlevét, így várják a baráti társaságokból álló főzőcsapatok jelentkezését.



Illés Richárd becslése szerint ez utóbbi programelem keretében mintegy ezerötszáz ember fog főzni a Duna-parti városban. A fesztivál ideje alatt pedig végig árusítanak majd mohácsi halászlevet, kopácsi csíptetős pontyot, de sült pisztráng, halpörkölt, grillezett halak és halszendvics is várja a résztvevőket.



A közönség szórakoztatásáról - mások mellett - német nemzetiségi zenekarok és tánccsoportok, helyi együttesek, illetve Badár Sándor humorista és Wolf Kati gondoskodik majd. A programokat hajnalig tartó utcabál zárja.



A kezdeményezés ötletéről Illés Richárd az MTI-nek korábban azt mondta: egyfelől Mohácson a halfőzésnek régre visszanyúló hagyományai vannak, másrészről kutatásaik szerint a Tolnától Apatinig terjedő Duna-szakaszon korábban a halászatból élők nagy része sváb származású volt.

További részletekről a dunamentihalfesztival.hu oldalon lehet tájékozódni.