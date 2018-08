Idén is lesz Szamárfül Fesztivál - mintegy száz programmal várják a gyerekeket

Immár az ország egyik legnagyobb ingyenes családi fesztiváljává nőtte ki magát a pécsi Szamárfül Fesztivál. Idén augusztus 17-19. között hetedik alkalommal búcsúztathatják el a gyerekek a nyarat, önfeledt játékkal a Zsolnay Kulturális Negyedben.





A három nap alatt közel 100 ingyenes program gondoskodik a családok szórakoztatásáról. A kínálatban szerepelnek gyermekszínházi előadások, koncertek, tudományos-ismeretterjesztő programok, kreatív-kézműves, valamint irodalmi és öko foglalkozások.



- A gyerekek ünnepe ez a három nap, ugyanakkor azt látjuk, hogy a szülők, nagyszülők is várják a fesztivált. Úgy állítottuk össze a programsort, hogy egy nagy nyár végi kaland legyen az egész család számára - számolt be Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő Kft. ügyvezetője.



A fesztiválon fellép többek között Szalóki Ági, a Csurgó Zenekar, lemezbemutatót tart BUM BUM BUM címmel Farkasházi Réka és a Tintanyúl.

A Pannon Filharmonikusok foglalkozásain a kicsik játékos formában ismerkedhetnek a szimfonikus zene világával. Marosvásárhelyről érkezik a Szamárfül Fesztiválra az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, de izgalmas, játékos előadásokat láthat a közönség a Bóbita Bábszínház, a Kabóca Bábszínház, Bartha Tóni Bábszínháza és Fabók Mancsi Bábszínháza előadásában is.

A Siklósi Várszínház bemutatójának címe Boszorkánytalanító Hadművelet, a vásári komédia segítségével a nagyérdemű betekintést nyerhet a középkori életbe, melyben egy hölgyet boszorkányság vádjával illetnek.

A Budaörsi Latinovits Színház Cerka Tinka és a Szürke Lord című bábelőadásához kapcsolódóan ráhangoló foglalkozáson is részt vehetnek azok, akik szívesen részesei lennének egy városépítő projektnek.



A Bűvész show-n bizonyára a felnőtteknek is tátva marad a szája, és nosztalgiázhatnak is, ugyanis régmúlt játékokat idéz meg a Mosolyda. Látható lesz például 1936-os pedálos fémkisautó, hintaló és paprika jancsi is.



A kézműves programok közül a Laboda Műhely foglalkozásán az érdeklődők kaleidoszkópot készíthetnek maguknak, és csatlakozhatnak a dancsi műhely csapatához is, ahol óvodában és iskolában használható tárgyakat - tornazsákot, tolltartót vagy kis táskát - alkothatnak.



Izgalmas programnak ígérkezik a „Színjáték-automata" avagy „Színészdiploma öt perc alatt". A gyerekek egy interaktív szerencsekerék segítségével megkapják eljátszandó szerepüket, kellékeiket. A színész tanoncok egy green boxban teljesítik feladatukat, amely lehet egy ismert meserészlet, vagy híres jelenet rajzfilmekből, de akár vers vagy dal előadása is.

A közönség egy felfüggesztett LCD képernyőn „követi" a szereplő előadását, aki a technika segítségével különböző hátterek előtt játssza el kisorsolt szerepét. Végül oklevelet kap arról, hogy sikeres színészvizsgát tett.