Idén is gyúlnak Baranya-szerte őrtüzek a gyalázatos trianoni rablóbéke évfordulóján

A tavalyi, századik évfordulóhoz képest kevesebb helyszínen, de az idei esztendőben is felgyúlnak június 4-én az őrtüzek Baranya megyében, emlékeztetve a gyalázatos trianoni békediktátumra. Az Összetartozásunk Tüze elnevezésű, gyakorlatilag az egész világot átfogó eseményhez többek közt pécsiek, bükkösdiek, bogádiak és szederkényiek is csatlakoztak.





Pénteken a magyar történelem egyik legsötétebb napjára emlékezünk, 1920. június 4-én írták alá ugyanis az első világháborút lezáró, igazságtalan trianoni békediktátumot. A kényszerszerződés következtében a Magyar Királyság elvesztette területének körülbelül kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét. A gazdaság egyik alapját jelentő bányák túlnyomó része a szomszédos államokhoz kerültek, valamint lényegében „szétvágták" a közlekedési hálózatot.

Az elszakított magyarság, bár sok helyen jelentősen megfogyatkozva, de átvészelte a huszadik század történelmi viharait. Az egyszerűsített honosításnak köszönhetően 2010 óta állampolgárságot kaphatnak a magyar nemzetiségűek, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek. Szintén ugyanettől az évtől kezdve június 4-e a nemzeti összetartozás napja.



A pénteki rendezvény ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, szervezői a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma és tagszervezetei. Tavaly 73 országban több mint 6100 tűz lobbant fel a trianoni békediktátum emléknapján. Idén kevesebb helyszínről érkezett visszajelzés, de így is szép számban csatlakoztak a kezdeményezéshez. A Kárpát-medence települései mellett Németországban, Angliában, Argentínában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában is őrtüzek égnek majd pénteken, a mi időzónánk szerinti 20 óra 21 perckor.



Az Összetartozásunk Tüze kezdeményezésből Baranya sem marad ki. Az esemény honlapján elérhető térkép szerint Bogádon, Bükkösdön, Kővágószőlősön, Szalatnakon, Szederkényben és Vokányban világítanak majd a lángok. Pécsett pedig hagyományosan több magánszemély a saját udvarában rak tüzet a trianoni békediktátumra emlékezve. Ha a történelmi Baranya vármegyét vesszük alapul, a most Horvátországhoz tartozó Csúzát sem hagyhatjuk ki a felsorolásból.

A szervezők azt javasolják, hogy az összetartozást a tűzgyújtás mellett azzal is erősítsék a résztvevők, hogy közösen elmondanak egy imát, verset, eléneklik a Himnuszt.