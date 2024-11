Idén is beragyogja majd a fényvonat esténként a palotabozsoki vasúti múzeumot

Idén is karácsonyi hangulat költözik az egykori vasútállomásra Palotabozsokon. A napjainkban már múzeumként működő indóház mellett pihenő Abmot motorvonat „fényvonattá" változik, és délután négy és este nyolc között beragyogja a vágányok környékét.



Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk , hosszú ideig állt a pécsi főpályaudvar területén, a fűtőházhoz közel egy, az 1930-ban gyártott ABmot Ganz motorvonat és a hozzá tartozó BCX mellékkocsi. A már természetesen évtizedek óta a forgalomból kivont szerelvény állapota egyre rosszabbá vált, félő volt, hogy végleg az enyészeté lesz.

Néhány éve a MÁV a Vasúti Múzeum Palotabozsok Hagyományőrző Egyesület kezelésébe adta a járművet, amelyet még abban az évben elszállítottak a kelet-baranyai településre, majd rövid időn belül elkezdték a felújítási munkálatokat. A vonat hamar az egykori állomáson létrehozott kiállítás egyik ékessége lett, amelyet természetesen látogathatóvá tettek az érdeklődők számára is.



Akárcsak a korábbi esztendőkben, idén is díszvilágítást kap a szerelvény. A mostani advent kezdetén - december elsején - pedig egy úgynevezett „Fényvonat ünnepséget" is szerveznek a palotabozsoki vasúti múzeumban délután négy órától.

Egykor jelentős állomás volt A Pécs-Bátaszék vasútvonal egyik jelentős, hosszú időn keresztül nagy forgalmat bonyolító állomása volt Palotabozsok. Sajnos a 2003-as, majd a 2009-es vonalbezárásokkal a vonatközlekedés megszűnt. Ludvig Károlynak és társainak köszönhetően azonban a vasutas hagyományok tovább élnek a településen, az indóház 2019 óta múzeumként működik.



A civilek az elmúlt években is folyamatosan fejlesztették a Vasúti Múzeum Palotabozsok kiállítását, amelyre a 30/997-6422-es telefonszámon lehet előzetesen bejelentkezni. Az egyesület továbbra is minden támogatást és segítséget - akár önkéntes munkát - örömmel fogad, mivel az anyagi lehetőségeik korlátozottak.



Képünkön: az ünnepi díszbe öltöztetett öreg jármű 2021-ben.