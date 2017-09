Idegtudományi konferenciát rendeznek Pécsett

A Magyar Idegtudományi Társaság és a Pécsi Tudományegyetem által közösen szerveződő FENS Regional Meeting konferenciát szeptember 20-a és 23-a között rendezik Pécsett, a Kodály Központban.



Az Európai Idegtudományi Társaságok által kétévente rendezett nagy konferencia alkonferenciájaként értelmezhető tanácskozásra közel ezren érkeznek a baranyai megyeszékhelyre, köztük a Nobel-díjas Thomas Südhof, valamint a legfrissebb Agy-díjas kutató, Wolfram Schultz is.

Az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége (FENS - Federation of European Neuroscience Societies) 1998-ban alakult az elsőként megtartott Európai Idegtudományi Társaságok Fórumán (Forum of European Neuroscience). A FENS jelenleg 43 európai, országos és független idegtudományi társaságot képvisel, közel 23 ezer taggal.

Célja, hogy támogassa és megismertesse az idegtudományi kutatásokat a politikai döntéshozók, a finanszírozó szervek és a nagyközönség számára is úgy regionális, mint nemzetközi szinten. Ennek érdekében bemutatja az idegtudományi kutatások kiválóságait, és megkönnyíti az európai tudományterületen belül, valamint azon túl is az idegtudósok közötti információcserét és hálózatépítést.

A pécsi találkozó az idegtudományok legfrissebb felfedezéseire összpontosít a molekuláris szinttől egészen a viselkedésig, kiemelve a gyógyításban is felhasználható felfedezéseket. A tudományos ismeretek széles skálájának bemutatása mellett különös hangsúlyt kap a legfrissebb csúcstechnológiák felvonultatása is. A négynapos konferencia hat plenáris előadást, tizennyolc szimpóziumot és három poszteres bemutatót tartalmaz.

A tudományos programot a FENS Programbizottsága állította össze. 18 szimpóziumot választottak 28 olyan javaslatból, amelyek az idegtudomány minden területére kiterjedtek, különös tekintettel a következő témákra: ideghálózatok, viselkedés, stressz, retina, gerinctelen idegtudomány, kognitív idegtudomány, ischaemia, epilepszia, neurodegeneráció.

A tudományos terület mellett izgalmas és sokrétű szakmai és társadalmi események is szerepelnek a kísérő rendezvények közt: az ÁOK Anatómiai Intézetében az idegtudománnyal foglalkozó kezdő szakemberek boncolhatnak emberi agyat a „touch the brain" programon, a kisgyerekek gumiaggyal játszhatnak, és lesz egy különleges NeuroArt kiállítás is olyan idegkutatók műveiből, akik hobbiként szobrászkodnak, festenek, illetve olyan művészek alkotásaiból, akiknek idegtudománnyal kapcsolatos alkotása kapcsolatos alkotásaik vannak.