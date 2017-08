Huszonötezres embersereg volt kíváncsi a Szentlőrinci Gazdanapok programjaira

A vásárszervezők egyik leghőbb vágya a sok kiállító mellett, hogy kegyes legyen hozzájuk az időjárás is. Ne legyen túl meleg, s ne essen az eső napokon át. Az idei Szentlőrinci Gazdanapok rendezőinek nem lehet panaszuk, kitartott mellettük a jó idő, s a kiállítóik száma is meghaladta a négyszázat, valamint a vásárt is csaknem huszonötezren tekintették meg.

- Nem csak a vásárlátogatóktól, de a kiállítóktól is sok pozitív visszajelzést kaptunk - mondta Pohl Marietta, a Szentlőrinci Gazdanapokat rendező Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója. A legtöbb stand egyben nyitott műhelyként is működött, folyamatosan tartottak bemutatókat, ismertették meg működés közben az érdeklődőkkel a gépeiket, berendezéseiket, például a robotvezérelt fűnyírót vagy azt, miként lehet láncfűrésszel egyedi formákat kifaragni.



Mindeközben zajlottak az üzleti megbeszélések is. Volt olyan traktorokat értékesítő cég, amelyik a saját bevallása szerint a három nap alatt annyi megállapodást kötött, amennyit máskor hosszú hónapokon át. E mellett a hazai és külföldi kiállítók között újabb partneri kapcsolatok is létre jöttek.

Nagy sikere volt a gazdálkodók körében a két napon át tartó szántóföldi bemutatónak, amelyen a gyakorlatban ismerkedhettek meg a legújabb a szántóföldi növénytermesztésben alkalmazott technológia- eljárásokkal, az erőgépekhez csatlakoztatható adapterekkel. A traktoros ügyességi versenyre is sokan jelentkeztek, nemcsak férfiak, de több hölgy is.



Ebben az esztendőben is kisebb változtatásokat figyelhettek meg a vásárlátogatók. A mezőgazdasági gépeket kiállító cégek egymás mellé kerültek. A vásárt színesítő attrakciók pedig a tematikus - Őshonos állatokat bemutató udvar, Baranya udvar, Kisállat-kiállítás - elemek közé ékelődtek be. Itt mutatkozhattak be a hagyományőrzők is, a helyi termelők és a helyi terméket előállítók, valamint a kézművesek is itt kínálhatták portékáikat.



A Baranya Megyei Vállalkozói Központ idén indította útjára - ezzel is erősítve a Gazdanapok nemzetköziségét - a Kárpát-medencei Gazdasági Találkozó nevet viselő sorozatát, amelynek keretében évről évre más és más országot helyeznek az elkövetkezendő esztendőkben a középpontba. Elsőként Székelyföld, az ott működő Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége által összefogott gazdálkodók, mezőgazdasági szervezetek, vállalkozások mutatkoztak be, nemcsak egy közös standon, de a helyi terméket előállítókat, helyi termelőket érintő információkat napirendre tűző akkreditált nyitó konferencia keretében is, amelyre az első napon a megnyitót és a vásár díjainak átadását követően került sor.



A rendszeresen jelenlévő kiállítók mellett most is voltak olyanok, akik először mutatkoztak be a Szentlőrinci Gazdanapokon, mint például a Boszniából érkezett illóolajokat gyártó cég. A magyarok mellett az elmúlt esztendőhöz hasonlóan a kiállítók között ott voltak a német és horvát vállalkozások. Verőce mellett Eszékről és Bjelovárról is érkeztek, ez utóbbiak a partner vásárszervező cégeknek köszönhetően, de Erdélyből is jöttek mezőgazdasági termelők.



A hagyományokhoz híven a gyerekek körében a legnagyobb sikere a karámkomplexumban látható állatoknak volt, de nagyon sokan keresték fel a Kisállat-kiállítást, ahol lehetőség nyílt arra is, hogy a nyúl- és galambtenyésztők legújabb eredményeivel is megismerkedjenek az érdeklődők.



Számos kísérőrendezvény is várta a Gazdanapokra látogatókat, a lovas programok mellett, kulturális események egész sora. A hidegvérű lovak szemléje és az immár hatodik alkalommal megrendezett Szentlőrinci Vágta, amelynek első három helyezettje képviseli majd a baranyai településeket szeptember 15-17. között a Nemzeti Vágtán Budapesten.



A jövőbeni elképzelésekről szólva Pohl Marietta elmondta, egy belső strukturális átalakítást hajtanak majd végre a vásár területén, amelynek eredményeként újabb, mintegy 10.000 négyzetméternyi területen mutatkozhatnak majd be a térség mezőgazdasági vállalkozásai, helyi termelői, helyi terméket előállítói.



Kitért arra is, hogy idén ismét végeztek felmérést a vásárlátogatók körében. A háromezer kérdőíven kapott információk szintén segítséget nyújtanak abban, hogy a jövőben milyen újabb programokkal színesítsék a Gazdanapok eseménysorát.