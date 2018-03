Huszonhat óvoda kapott idén Kincses Kultúróvoda címet

Huszonhat óvoda vehette át idén a Kincses Kultúróvoda címet, amellyel az azonos címmel meghirdetett, az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítésére kiírt pályázat nyerteseit jutalmazták.



Míg tavaly 48, idén már 123 intézmény pályázott a Kincses Kultúróvoda címre, amelyet tavaly 12, idén 26 intézmény nyert el - mondta el Hoppál Péter kulturális államtitkár a hétfői budapesti díjátadón.



A harmadik alkalommal meghirdetett kiírás célja, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi, pedagógiai programjába, és az intézmények egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények kínálta lehetőségeket.



Hoppál Péter kiemelte: hisznek abban, hogy minél korábban találkoznak a gyerekek a minőségi kultúrával, annál biztosabb, hogy ez később egy magasabb minőségű életet is eredményez.



"Ezzel a pályázattal megpróbálunk reflektort irányítani azokra az intézményekre, amelyek a nevelési programon felül vállalják, hogy plusz munkával fognak elérni különböző, a pályázatukban megfogalmazott eredményeket" - hangsúlyozta az államtitkár.



Hozzáfűzte: a három évig birtokolt cím mellé intézményenként 1,3 millió forintot kaptak a nyertesek.



Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkára méltatta az intézmények jelentkezéseiben szereplő innovatív és előremutató programokat, valamint kiemelte: a kiírók biztosak benne, hogy a pályázat és annak anyagi forrásai, az új programok megvalósulása mellett tovább fogják erősíteni az intézményekben eddig is rendelkezésre álló komoly szakmai munkát.



A nyertesek között idén debreceni, dunabogdányi, esztergomi, gödöllői, hódmezővásárhelyi, jászberényi, kaposvári, győri, balatonmáriafürdői, nagykovácsi, ózdi, paksi, békéscsabai, polgárdi, püspökladányi, szekszárdi, szentkirályi, taktaharkányi, valamint három pécsi és öt budapesti óvoda szerepel.