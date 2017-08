Horror Stories Of Pécs: saját sorozatot forgatnak a csalódott főszereplők - Videó!

Befuccsolt a zombi-sorozat, így a főszereplői saját, önálló sorozattal jelentkeznek. A Horror Stories Of Pécs című széria első részének megjelenését szeptember elejére tervezik.



Mint arról korábban beszámoltunk, a Z, mint Zombi című sorozat alapján egy magyar fiatalnak pattant ki a fejéből az ötlet, mi lenne, ha készítene egy hasonló szériát.

Megtartották a meghallgatást is, úgy volt, hogy lesznek szponzorok, azonban különböző okok miatt a forgatást egyre csak halasztották, és most úgy tűnik, nem is lesz belőle semmi.

A válogatókra egyébként több mint kétszázan jelentkeztek, Budapestről, Debrecenből, Nyíregyházáról, Győrből, Miskolcról és Nagykanizsáról is érkeztek, azonban a pécsiek voltak túlerőben.

Egyaránt neveztek színészi múlttal rendelkező, illetve teljesen amatőr jelöltek is. A korosztály vegyes volt, 7-8 évesektől egészen 65-70 éves korig érkeztek jelentkezők, a legtöbben azonban 17 és 30 év közöttiek voltak.

Mind kiderült, hiába.



A főszereplőnek választottak erre elkeseredettségükben most összefogtak, és készítenek egy saját sorozatot.

- Megalapítottuk a Mag Productions nevű független filmes társaságot. Egy horror-sorozatot készítünk, amelynek címe Horror Stories Of Pécs, s részei egymástól független történeteket mutatnak be körülbelül negyven perces játékidőben - mondta lapunknak Németh József, a sorozat író-rendezője.

A panel című első rész utómunkálatai már javában zajlanak, megjelenésére szeptember első felében lehet számítani.

- Annyit garantálhatok, hogy egy fordulatokban gazdag, igazi, izgalmas horrort költöztetünk a képernyőre. Annak ellenére, hogy alacsony költségvetéssel rendelkezünk, megfelelő technikai hátteret tudtunk biztosítani. A szereplőink pedig már gyakorlott színészek.

A sorozat teaser videója is rengeteg pozitív visszajelzést kapott már, a trailerről nem is beszélve. Amióta elindult a forgatás, több zeneszerzői felajánlást is kaptak már külföldről és belföldről egyaránt. A sorozat készítőinek munkásságát már egy filmes cég tulajdonosa is figyeli, s ha minden jól megy, megkapják a támogatását is.

