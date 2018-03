Horror Stories of Pécs: Ganxsta Zolee is hozzátette a magáét a legújabb részhez - Videó!

Korábban már írtunk a Horror Stories of Pécs című széria első részének megjelenéséről. Most elkészült a második epizód, amely különlegesebb, mint az első, ugyanis a rendezők Ganxsta Zolee és a Kartel egyik számát csempészték bele a második részbe.



Ahogyan arról már decemberben beszámoltunk, horror-sorozat forgatásába kezdett egy pécsi csapat, akik egymástól független, más-más témájú részeket kívánnak a nézők elé tárni. Az első rész után most jön a második is, amelyhez egy igazi magyar híresség is a nevét adta.



- Úgy éreztem, hogy a saját zenéinken kívül egy ismert magyar együttes zenéjét is belecsempészhetnénk az új részbe, s mivel Ganxsta Zolee több évtizede meghatározó tagja nemcsak a magyar zenei életnek, de a médiának is, úgy gondoltam egy próbát megér, így felvettem a kapcsolatot velük - árulta el Németh József, az egyik rendező, hogy miként jött szóba „Döglégy" Zoli bandája.



Az együttesről köztudott, hogy nagy horror-rajongók, ezért Németh József titkon nem is számított elutasításra, azonban olyan mértékű pozitív fogadtatásra sem, amellyel szembesült.



- Röviden, tömören elmondtam nekik, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, mit szeretnénk tőlük és egyből belementek minden huzavona nélkül. Azóta több üzenetet is váltottam velük, nagyon laza és jó fej figurák.



A csapat egyébként az előző epizódhoz hasonlóan most is pár ezer forintos költségvetésből dolgozott, a felvételeket mobiltelefonnal és amatőr színészekkel hozták össze. A rendező elmondása szerint az új részen az előzőhöz képest abszolút a fejlődés jele látszik, egyre jobban belejönnek a filmkészítésbe.



- A legújabb részben a paranormális jelenségeken lesz a hangsúly, ugyanis ez az utóbbi időben a horror műfajában nagy népszerűségnek örvend. A történet főszereplője egy elátkozott baba lesz, amelyet a japán Asivadából küld haza egy testvérpár idősebb tagja a húgának Pécsre. Amint a baba kikerül gazdája kezéből, s más veszi birtokba, szörnyű kegyetlenséggel végez előző tulajdonosával - tette hozzá az ízelítőt Németh József.

Íme az új rész előzetese:

A baba

A rendező nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a nézők most is olyan nagy lelkesedéssel fogadják majd az epizódot, mint az előzőt, hiszen az elkészítés amatőr jellege ellenére rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a közönségtől, s a mai napig többen jelentkeznek szereplőnek.



Az abszolút céljuk a sorozattal a szórakoztatás, hiszen a publikum pozitív megnyilvánulása inspirálja őket arra, hogy folytassák, amit elkezdtek, s nem utolsó sorban nekik is kikapcsolódás és szórakozás leforgatni egy-egy részt.

Képünkön balról jobbra: Dukovits Janka Flóra (a baba), Németh József, Istenes Brigitta (sminkes, jelmezkészítő).