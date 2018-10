Hoppál Péter: Pécs nem kér a migránsokból, sem Gyurcsányék bevándorláspárti politikájából

Gyurcsány ellenállásra buzdított

Délután a Jókai téren maga Gyurcsány úgy saccolta, két-háromszázan jöhettek össze. Jó részt nyugdíjasokból állt a hallgatóság, akik közül a megfáradtabbak rögtön el is foglalták a közeli kínai büfé teraszán az összes széket. A szpíker Kunszt Mária, a DK önkormányzati képviselője volt, elsőként Csikósné Divják Mária, volt szakszervezeti vezető beszélt - a közönség szerint kicsit hosszan és unalmasan, amit tapsolással és bekiabálással adtak a tudtára: „Ferit akarjuk!" De még mindig nem „Feri" jött, hanem Bogdán László, Cseri polgármestere, aki magát „niggernek" is nevezve arról beszélt, hogy a tiszteletet a másképp gondolkodóknak is meg kell adni.

Végül aztán következett Gyurcsány. Többek között azt mondta, tíz szép évet töltött Pécsett, amelyek végén már ő küldött pénzt az édesanyjának. Bátraknak titulálta az eseményre látogatókat, „hiszen lefényképezhetik őket". Közölte, „Magyarországon diktatúra lett", s azt is, hogy a „rendszert pokolra kell küldeni, mielőtt az küldené pokolra" őket. Arról is beszélt, most a hajléktanokat, legközelebb „a betegeket és nehéz sorsúakat is elviszi majd a rendőr", ezért is van szükség az általa meghirdetett ellenállásra.