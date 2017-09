Hoppál Péter: nem igaz, hogy nem tudja állni az októberben esedékes fizetéseket az önkormányzat

Interjút adott lapunknak Hoppál Péter országgyűlési képviselő, akinek a vezetésével szerdán kezdte meg a munkát az a bizottság, amelynek az a feladata, hogy kivizsgálja, milyen okok vezettek az önkormányzat jelenlegi helyzetéhez. A politikustól megkérdeztük többek között, igaz-e a szóbeszéd, hogy nincs fedezet a hivatal és az önkormányzat cégeinél dolgozók szeptemberi bérére, s azt is, hogy milyen módon nyújthat segítséget Pécsnek az állam.

- Önnek, egyetlen baranyai kormánytagként nyilván van rálátása arra, hogy a kabinettől milyen segítségre számít a 7,5 milliárdos hiánnyal birkózó önkormányzat. Igaz, hogy hamarosan döntés születhet egy mentőcsomagról?

- A kormány több tagja is tájékozódott az elmúlt hetekben Pécs gazdasági helyzetéről, ennek kapcsán a kormány bizonyos lehetőségeket mérlegelhet Péccsel kapcsolatban. Ugyanakkor az adósságrendezés 2014-ben lezárult, vagyis az biztos, hogy nem lesz "ingyen pénz", ilyen nincs tervben.

Szembenézés a múlttal, egyben a jövővel Szerdán megtartotta első ülését az a tényfeltáró bizottság, amelynek feladata, hogy rámutasson azokra az okokra, amelyek a jelenlegi helyzethez vezettek. A bizottság vezetője, Hoppál Péter kifejtette, megállapodtak abban, hogy két pillérre osztják a munkát. Egyrészt vizsgálják az adósságkonszolidáció óta eltelt időszakot, másrészt a rendszerváltástól a 2014-ig eltelt esztendőket. Mindkettő esetében a legfőbb kérdés az, mivel magyarázható, hogy újra és újra hiánnyal kellett, kell küzdenie az önkormányzatnak évtizedek óta. Elemzik többek között, hogy ebben mennyire játszott közre a múlt öröksége, a város adottságai, s az esetlegesen elkövetett hibák. Hoppál Péter kifejtette, nem határoztak meg önmaguk számára határidőket, most rengeteg dokumentumot (egyebek mellett zárszámadásokat) tanulmányoznak majd, ami után ismét üléseznek. - Egyfajta adósságot szeretnénk törleszteni a pécsiek felé - mondta a képviselő. - Szeretnénk őszintén szembenézni közös dolgainkkal, rámutatni, hogy mik azok a globális és helyi folyamatok, amelyek a város mindenkori hátrányos helyzetét eredményezték. - Egyfajta adósságot szeretnénk törleszteni a pécsiek felé - mondta a képviselő. - Szeretnénk őszintén szembenézni közös dolgainkkal, rámutatni, hogy mik azok a globális és helyi folyamatok, amelyek a város mindenkori hátrányos helyzetét eredményezték.

- Orbán Viktor legutóbbi pécsi látogatásán azt mondta, a kormány a pécsiek mögött áll. Hogyan lehet ezt értelmezni a pénzügyi helyzetre vonatkoztatva?

- A polgári kormány mindig is Pécs mögött állt, ez nem is kérdés. Ennek a városnak már rég csődbe kellett volna mennie, mégsem ment, jelentős részben a mostani kormány által nyújtott segítség miatt. Nemcsak az örökölt adósságok rendezésére, a Zsolnay Negyed és Kodály Központ finanszírozására vagy például a Magasház lebontásához nyújtott támogatásokra gondolok, hanem sok egyéb ügyre is. Kevéssé ismert például, hogy az iskolák állami fenntartásba vétele után az önkormányzatok jelentős részének hozzájárulást kell fizetniük a működtetésükhöz. Nos, Pécs esetében ez az összeg nulla forint. A kérdésre visszatérve, a labda most a mi térfelünkön pattog, azaz legelőször az önkormányzatnak kell olyan döntéseket hoznia, amelyek a kiadások csökkentését, a bevételek növekedését szolgálják. Az ezt célzó döntések egy része a legutóbbi közgyűlésen már megszülettek, s további lépések megtételére is szükség van. Ha a pécsiek a saját munkájukat elvégzik, ahogy eddig, a kormány most is megteszi a maga lépéseit a stabil, kiszámítható önkormányzati működés érdekében.

- Mégis, mik lehetnek ezek? Hallani, hogy az állam arra készül, megveszi a repteret az önkormányzattól, aztán bérbe adja a paksi atomerőmű bővítését végző Roszatomnak. Az orosz cég vezérigazgatójának gépe ma Pogányban landolt. Van összefüggés?

- Erről a konkrét tervről nem tudok. Azt viszont meg tudom erősíteni, hogy a kabinet mérlegeli, hogy melyek lehetnek azok a pécsi ingatlanok, intézmények, vállalkozások, amelyek esetleges állami tulajdonlása, működtetése nemzetgazdasági szempontból fontos érdek, s persze Pécset is segítheti.

- Pécsett szélsebesen terjed az a szóbeszéd, hogy nincs fedezet a polgármesteri hivatalban, valamint az önkormányzati cégeknél dolgozók októberben kifizetendő bérére.

- Október 3-án minden érintett számláján ott lesz a fizetése. Ezt nemcsak most, hanem már augusztus óta terjesztik bizonyos körök, de mindig rendben megérkeztek a bérek, garantálom, hogy most sem lesz másképp.