Hoppál Péter: még mélyebbre süllyedtek a pécsi álcivilek - Miért hallgatnak a kényes ügyeikről?

- Örülünk, hogy elszámoltatást ígérve kampányol a pécsi balliberálisok polgármesterjelöltje, azonban azt magukon kezdhetik, a város vezetésébe most visszatérni igyekvő álcivileken, DK-sokon, MSZP-seken, akik sok tízmilliárddal adósították el a várost, mondta lapunknak adott interjújában Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője. A nemzeti oldal politikusa hozzátette, megdöbbentőnek tartja, hogy az Orbán Viktort sírgödörbe lökve ábrázoló poszton örömködő Ágoston Andreát nem léptették vissza, s azt is, hogy Péterffy Attila nem reagál érdemben a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjének állításaira, amelyek szerint az általa mondottaknál sokkal több fát égettek el a Pécsi Hőerőmű kazánjaiban.

- Lassan Pécsett is a hajrájához közeledik a választási kampány. Ilyenre számított?

- Úgy látom, hogy az uborkaszezon után a DK-sokból, MSZP-sekből és jobbikosokból álló álcivilek és a külön induló LMP, illetve a Fidesz-KDNP a vele szövetséges valódi civilekkel, az Összefogás Pécsért Egyesülettel magas fordulatszámon pörögnek. Ez ilyenkor így is van rendjén. A magunk részéről a polgármesterjelöltünk, Vári Attila és a 18 képviselőjelöltünk folyamatosan járják a választókerületeket. Szeretnénk minél több pécsivel kapcsolatba kerülni, beszélgetni közös dolgainkról, arról, hogyan, milyen jövőt szeretnének maguknak. Vári Attila emellett a legfontosabb miniszterekkel ígéretes megbeszéléséket folytatott és folytat, amelyek során biztosították őt arról, hogy Magyarország kormánya támogatni fogja Péccsel kapcsolatos terveinek megvalósítását. Ez pedig további sikereink egyik legfőbb záloga.

- A balliberálisok polgármesterjelöltje kampányának egyik fő üzenete, hogy megválasztása esetén elszámoltatást rendez. Tartanak Önök ettől?

- Örülünk neki. Nincs mitől tartanunk, hiszen mi tettük rendbe ő utánuk a várost. Azt gondolom, saját magukon kezdhetik, azokon a volt városvezetőkön, akik most álcivilként, valójában DK-sként, MSZP-sként akarnak visszatérni a város vezetésébe. Ők voltak azok, akik évtizedekre eladósították Pécset. Az önkormányzatot az Orbán-kormány mentesítette az általuk felhalmozott 43 milliárd forintos tartozás alól, az ezen felüli, 12 milliárdra rúgó, szintén szocialista céges adósság a kamatokkal együtt évi közel kétmilliárdot jelentő terhét pedig máig hordozzuk. A pécsiek munkájának és a kormány támogatásának köszönhetően ezt azonban már ki tudjuk gazdálkodni. Szóval még egyszer azt javaslom, magukon kezdjék az elszámoltatást, éppen itt az ideje. Egyébként meg saját lelkiismeretükkel is elszámolhatnának, pusztán önszorgalomból.

- Mire gondol?

- Arra, hogy becsapják a pécsieket. Gyurcsány Ferenc hű tanítványaiként civilnek hazudják magukat, holott mindenki tudja, egyáltalán nem azok. Vezetőjük, Mellár Tamás az MSZP-P frakcióban csücsül az Országgyűlésben, noha függetlenként indult tavaly a választáson. Az általa gründult ernyőszervezetben pedig szintén civilnek mondott pártfunkcionáriusok hajtanak a képviselői helyekre, MSZP-sek, DK-sok, jobbikosok. Nincs más céljuk, csak a hatalom és a pénz megszerzése. Ennek, valamint a színfalak mögötti veszekedéseiknek persze náluk komoly hagyományai vannak. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy egykori párttársaik csokitolvajoknak nevezik a mai napig Tóth Bertalanékat, és az sem véletlen, hogy az igazi baloldaliak, mint például Komáromi István is folyamatosan bírálják őket. S a civil szakértők szerint nem mond igazat a polgármesterjelöltjük, a Pécsi Hőerőmű egykori igazgatója, Péterffy Attila sem az ő időszakában lezajlott erdőégetés méreteit illetően. A Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, Vicze Csilla szerint a Pécsi Tudományegyetem tudósai 2008-ban felmérték, hogy a hőerőmű óriás kazánjai évente 420 ezer tonna fát nyelnek el. Péterffy előadása szerint viszont "csak" évi 20-22 ezer tonnáról volt szó. Finoman szólva is valaki nem mond igazat, Péterffy pedig érdemben nem reagál Vicze Csilla állításaira, ez nyilván nem véletlen. A pécsiek megérdemelnék, hogy tudják, mi az erdőégetéssel kapcsolatban az igazság.

- Számít a kampány eldurvulására a hátralévő hetekben?

- Mi továbbra is csak a pécsiekre irányítjuk a figyelmünket, velük szeretnénk érdemi párbeszédet folytatni, szövetséget kötni. A pécsi balliberális álcivilek részéről a kampány viszont idén sem nélkülözött alulmúlhatatlan, otromba megnyilvánulásokat. Ágoston Andrea közösségi oldalán megosztott például olyan felvételt, amin a kormányfőt úgy ábrázolják, hogy egy sírgödörből próbál kijönni, amibe a felette állók belökték. Ez önmagában is elképesztő, azonban az, hogy Mellár Tamásék nem léptették vissza, sőt, együtt standolnak vele, mintha mi sem történt volna, egyenesen elképesztő. Az otrombaságnak egyébként szintén vannak az oldalukon hagyományaik, hiszen tavaly hasonlóan botrányos bejegyzést tett közzé a szocialista párt egyik alelnöke, a pécsi Simon József, aki Orbán Viktor fejbe lövéséről fantáziált. Ő azonban ezt követően legalább lemondott tisztségeiről és párttagságáról. Most már ez is elmaradt, ez igazolja, hogy egyetlen év alatt még mélyebbre süllyedtek.